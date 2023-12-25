 

Санта-Клаус не сможет вручить подарки российским детям из-за включения в список нежелательных лиц

25.12.2023, 13:33, Разное
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Пограничная служба сообщила, что Санта-Клаус не в этом году сможет въехать на территорию Российской
Федерации из-за контрсанкций и пагубного воздействия этого персонажа на несовершеннолетних. Российские дети впервые за много лет могут вздохнуть спокойно – бородатый иностранец не будет пытаться проникнуть к ним в дом неестественным путём.

«Всё это время он
спокойно готовился к путешествию, планировал маршруты, запаковывал сомнительные гостинцы и свои личные вещи: очки, подарочный мешок, списки детей, менору, – говорится в обращении пограничников к детям. – Но одним росчерком пера мы поставили крест на его зловещих планах. Несовершеннолетние могут спать спокойно, по крайней мере в новогодний период».

Заявление появилось вскоре после того как активисты в Дагестане объявили, что будут выявлять соотечественников в костюме «Сатан-Клауса» (так в оригинале заявления) и расправляться с ними в рамках законодательства Российской Федерации, поскольку это «кафирский образ».

«Борода отличает мужчин от женщин, неверных и мужеложцев. По какому праву у нас по Махачкале каждый декабрь расхаживают люди с накладными бородами? – говорится в обращении. – Призываем всех прочёсывать город и в особенности аэропорт, чтобы не пропустить момент прибытия Сатан-Клауса».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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