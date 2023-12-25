Крым увеличит доходы за счет национализации украинских объектов

В 2023 году бюджет Крыма пополнился на 2,3 миллиарда рублей за счет национализации объектов, принадлежавших украинским гражданам и компаниям. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в ходе интервью на телеканале “Россия 24”.

Как отмечает глава региона, в Крыму существует значительное количество объектов, находящихся в собственности граждан Украины, которые выражают негативное отношение к РФ и ее политике на международной арене. Именно поэтому регион продолжает их национализацию. В текущем году только от продажи подобных активов в бюджет поступило 2,3 миллиарда рублей, но Сергей Аксенов считает, что это только начало, и в следующем году доходы могут быть еще выше.

Глава Крыма подчеркнул, что процесс национализации проводится с учетом справедливого подхода к оценке высказываний и действий граждан Украины. Он подчеркнул, что порядочные украинцы не подвергаются национализации и что она применяется лишь к тем, кто явно выступает против интересов России.

В текущем году в Крыму уже были национализированы и позднее проданы на аукционах апартаменты семьи президента Украины Владимира Зеленского, а также несколько десятков объектов недвижимости, принадлежавших высокопоставленным украинским политикам и чиновникам. Крымские власти также готовятся к национализации элитной гостиницы Софии Ротару на набережной Ялты.