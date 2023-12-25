 

Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе

25.12.2023, 12:43, Новости дня
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Не так давно певица и бывшая участница любовного реалити “Дом-2” посетила презентацию нового номера журнала о творчестве и красоте “MaryWay”. На светском мероприятии Ольга Бузова пообщалась с журналистами издания “Пятый канал” и рассказала, как планирует отметить свой любимый праздник – Новый год. В беседе с представителями прессы 37-летняя звезда сцены и телеэкранов призналась, что намеревается сделать это так же, как все происходило в ее беззаботном детстве.

По словам певицы, в родительском доме накануне праздника всегда пахло мандаринами, а на новогоднем столе обязательно присутствовал салат оливье. Под бой курантов родные артистки поднимали бокалы с игристыми напитками. Дети в этот момент “чокались” фужерами с лимонадом. Ольга Бузова признается, что эти классические атрибуты для нее являются настоящими символами Нового года.

В беседе с журналистами издания певица заявила, что исполнение заветных желаний зависит в первую очередь от силы мысли. Звезда сцены искренне верит в эту сказку и не считает ее чем-то из мира мистики.

Несмотря на это, Ольга Бузова признается, что в мире есть вещи, которые этой силе неподвластны, например, ее одиночество. Все остальное артистке вполне по плечу.


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