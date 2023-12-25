Геронтолог нашел способ омоложения организма на пять лет

Как заявил в ходе своего выступления на Международном конгрессе «Управление старением» геронтолог Алексей Москалев, существует способ снижения возраста человека на пять лет, представив соответствующие результаты научного эксперимента.

В ходе исследования, продолжавшегося несколько недель, биологический возраст участников, которые пошли на изменение условий жизни и перешли на здоровое питание, занялись дыхательными практиками и активизировали физическую деятельность, сократился, судя по показателям крови, на пять лет.

Полученные результаты четко свидетельствуют о том, что правильный образ жизни способен оказать значительное воздействие на возраст человека, внося существенные корректировки уже сейчас.