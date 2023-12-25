 

Индикаторы инвестиционной активности в России падают к концу 2023 года

25.12.2023, 11:20, Разное
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Опережающие индикаторы свидетельствуют о резком ухудшении ситуации в сфере инвестиций в РФ к четвертому кварталу 2023 года. Экономисты указывают на несколько факторов, включая обрушение импорта инвестиционных товаров, замедление строительства, увеличение избыточных мощностей, снижение спроса и рост стоимости банковских займов.

Индекс инвестиционной активности, разработанный Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), резко упал на 5,8% в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем. Это привело к потере всех положительных изменений, наблюдавшихся с начала года. Главным фактором снижения стало уменьшение импорта машин и оборудования, хотя выпуск этих товаров оставался стабильным. Снижение предложения стройматериалов было менее значительным – 4,3%. Таким образом, индекс в октябре вернулся к уровням 2019 года.

В третьем квартале 2023 года, несмотря на снижение стоимости инвестиционных товаров, вложения в основной капитал все еще росли, но темп их роста замедлился до 2,3%. Это странный феномен, учитывая негативную динамику предложения инвестиционных товаров. Это можно объяснить либо продолжением строительного бума, либо специфическими инвестициями, такими как военная техника.

Тем не менее, опросы компаний также подтверждают ослабление инвестиционной активности. В октябре 2023 года опросы промышленников Института Гайдара показали, что инвестиционные планы компаний ухудшились, и баланс оптимизма снизился на 14 пунктов, достигнув пяти пунктов. Это соответствует уровню начала 2023 года и близко к средним значениям 2019 года.


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