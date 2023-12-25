Школьникам придётся приступить к занятиям с 3 января

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «О графике работы общеобразовательных учреждений в 2024 году».

Согласно документу, занятия в российских школах начнутся 3 января.

– К нам поступают тысячи обращений ребят с жалобами на «длинные» праздники. Дети хотят учиться, особенно в выпускных классах. Поэтому мы решили в этом году сократить каникулы на несколько дней, – объявил министр.

Как подчеркнул глава ведомства, посещение школ на новогодних каникулах – обязательно, а за прогулы без уважительной причины учащиеся будут привлечены к дисциплинарной и иной ответственности.

– Особо отмечу, что 3 января – это обычный учебный день, который нельзя пропускать. Я распорядился, чтобы директора после праздников предоставили в районные управления списки прогульщиков, родители которых ответят по закону, – сказал Кравцов.

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