 

В поселении Кленовском почти достроен газопровод высокого давления

25.12.2023, 11:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семимильными шагами развивается Новая Москва. На присоединенных территориях российской столицы продолжается активная застройка. Появляется новая жилая недвижимость и необходимые объекты социальной, торговой, промышленной и бытовой инфраструктуры.

К примеру, в поселении Кленовском Троицкого административного округа продолжаются работы по строительству газопровода высокого давления, стартовавшие в 2021 году. Объект почти достроен – готовность составляет 90%.

После завершения работ общая протяженность газораспределительной сети в поселении превысит. 46 километров. На данный момент столичные газовики завершили строительство уже 42 километров участка. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты прокладывают газопровод высокого давления преимущественно открытым способом. Однако при пересечении трубы с дорогами, водными или растительными преградами применяется закрытая прокладка методом горизонтально направленного бурения. Данная технология позволяет минимизировать ущерб для окружающей среды.

Работы по прокладке газопровода в поселении Кленовском ведутся с использованием высококачественных отечественных полиэтиленовых труб. По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств.

Важно понимать, что территория строительства газопровода отличается большим количеством земельных участков с множественными зелеными насаждениями. Иными словами, газовики работают в условиях сложного ландшафта.

Однако, несмотря на необходимость постоянно пересекать различные преграды, специалистам удается строить и подключать сети газоснабжения без отключения потребителей. На данным момент газ подан в три из шести смонтированных газораспределительных шкафов.

Всего же на новой сети вблизи населенных пунктов предусмотрена установка 13 подобных объектов. Они появятся в скором времени, ведь строительство ведется опережающими темпами. Так, за текущий год столичные газовики проложили более 23 километров газопровода. Завершение работ запланировано на 2024 год.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

25.12 / В ТиНАО запустили два новых электробусных маршрута

25.12 / Путин и пустота

25.12 / Свыше тысячи британских полицейских обвиняют в сексуальном или домашнем насилии

25.12 / Борьба с Россией дискредитировала и расколола НАТО

25.12 / Соратники заподозрили Байдена в нечестной игре и подрыве демократии

25.12 / Восточные немцы тянутся к АдГ из страха утратить своё благосостояние

24.12 / Жозеп Боррель – РФ победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

24.12 / Обозреватель Times – в надежде спасти свой имидж мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин

24.12 / Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика