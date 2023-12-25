В поселении Кленовском почти достроен газопровод высокого давления

Семимильными шагами развивается Новая Москва. На присоединенных территориях российской столицы продолжается активная застройка. Появляется новая жилая недвижимость и необходимые объекты социальной, торговой, промышленной и бытовой инфраструктуры.

К примеру, в поселении Кленовском Троицкого административного округа продолжаются работы по строительству газопровода высокого давления, стартовавшие в 2021 году. Объект почти достроен – готовность составляет 90%.

После завершения работ общая протяженность газораспределительной сети в поселении превысит. 46 километров. На данный момент столичные газовики завершили строительство уже 42 километров участка. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты прокладывают газопровод высокого давления преимущественно открытым способом. Однако при пересечении трубы с дорогами, водными или растительными преградами применяется закрытая прокладка методом горизонтально направленного бурения. Данная технология позволяет минимизировать ущерб для окружающей среды.

Работы по прокладке газопровода в поселении Кленовском ведутся с использованием высококачественных отечественных полиэтиленовых труб. По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств.

Важно понимать, что территория строительства газопровода отличается большим количеством земельных участков с множественными зелеными насаждениями. Иными словами, газовики работают в условиях сложного ландшафта.

Однако, несмотря на необходимость постоянно пересекать различные преграды, специалистам удается строить и подключать сети газоснабжения без отключения потребителей. На данным момент газ подан в три из шести смонтированных газораспределительных шкафов.

Всего же на новой сети вблизи населенных пунктов предусмотрена установка 13 подобных объектов. Они появятся в скором времени, ведь строительство ведется опережающими темпами. Так, за текущий год столичные газовики проложили более 23 километров газопровода. Завершение работ запланировано на 2024 год.