 

Рупор кремлевской пропаганды: Попытка майдана в Сербии

25.12.2023, 11:20, Разное
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В Сербии была подавлена попытка майдана. По шаблонной схеме "недовольные" итогами выборов, на которых победила партия Вучича, пытались штурмовать парламент страны. Иронично, но силовой захват власти пыталось осуществить движение "Сербия против насилия". Все по Оруэллу, как мы любим.

Полиция отбилась.На требования отменить результаты выборы и назначить новые, Вучич заявил, что на уступки не пойдет и результаты выборов не отменят.
Важную роль, по словам сербского руководства, сыграла оперативная информация по линии российских спецслужб, которые предупредили сербов о готовящейся попытке захвата власти, что позволило оперативно среагировать на попытку гос.переворота. Думаю излишне говорить, что за попыткой переворота стояли спецслужбы США и стран НАТО. Задача простая – сменить власть в Сербии и полностью подчинить ее Брюсселю. Пока не получается, но попытки безусловно будут продолжаться.

Источник: Colonel Cassad


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