Apple заплатит по 30 долларов пользователям, пострадавшим от рекламы

Как сообщает издание Popular Science, компания Apple выплатит пользователям, которые могли пострадать от рекламы Family Sharing, по 30 долларов, причем конечная сумма может увеличиться до 50 долларов.

Обозреватели отмечают, что пользователи, подавшие иск в 2019 году, утверждали, что были введены в заблуждение компанией, утверждавшей, что функция Family Sharing позволяет делиться своими подписками на сервисы как Apple, так и других компаний, однако далеко не все сторонние площадки позволяли разделить подписки, о чем в рекламном сообщении не упоминалось.

Хотя в Apple и не признали свою вину, на выплату компенсаций тем, кто пользовался функцией Family Sharing в период с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года, в компании согласились.