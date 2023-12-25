 

Заработок блогеров в “ВКонтакте” увеличился на 37 процентов и достиг 5,5 млрд рублей в 2023 году

25.12.2023, 10:28, Разное
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Согласно информации, предоставленной пресс-службой социальной сети, в 2023 году совокупный доход блогеров, полученный с использованием официальных инструментов монетизации “ВКонтакте”, вырос на 37% и составил 5,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, количество пользователей, желающих поддержать авторов донатами, увеличилось на 56%, а число подключенных к сообществам VK Donut удвоилось. Особенно популярными тематиками для получения донатов оказались: дети и родители, творчество, приложения и игры, а также k-pop. За год благодаря VK Donut авторам удалось заработать 780 миллионов рублей.

Просмотры видеоконтента в ленте “ВКонтакте” выросли на 25% по сравнению с 2022 годом, а пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.

Компания также внесла изменения в систему выплат блогерам, предоставив им возможность получать деньги напрямую через новый кабинет выплат. Социальная сеть также внедрила повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход, для поддержки самозанятых авторов.


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