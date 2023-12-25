 

Kaspersky: гаджеты с устаревшими версиями Android подвергаются атакам хакеров

25.12.2023, 10:28, Разное
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Устройства, использующие старые версии операционной системы Android, стали приоритетной целью для хакеров в силу их широкого распространения. Об этом пояснил Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра “Лаборатории Касперского”, в интервью агентству РИА Новости.

Галов отметил, статистика с 2009 по 2023 годы показывает, что Android обошел iOS по популярности в 2012 году и достиг своего пика пользовательской базы примерно в 2018 году, удерживая лидерство до сегодняшнего дня. Это делает Android более привлекательным для злоумышленников, так как количество потенциальных жертв значительно выше.

Галов пояснил, что на рынке существует спрос на бюджетные устройства, которые выпускаются с устаревшими версиями Android из-за их низких аппаратных требований. Это приводит к ситуации, когда множество пользователей продолжают использовать устройства с устаревшими версиями ОС, что делает их уязвимыми из-за отсутствия обновлений безопасности.

Кроме того, еще одной причиной, по которой хакеры обращают внимание на устройства Android, а не iOS, является тот факт, что последние обновляются до последних версий ОС быстрее, получая новые функции и патчи безопасности. Галов добавил, что значительное количество пользователей все еще использует устаревшие версии Android, так как Apple поддерживает свои устройства дольше, чем производители Android, что обеспечивает владельцам гаджетов обновления ОС на протяжении более длительного времени.


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