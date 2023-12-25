Соратники заподозрили Байдена в нечестной игре и подрыве демократии

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Предвыборный штаб Байдена пытается убедить избирателей, что приход Дональда Трампа к власти будет иметь для страны печальные последствия. Но некоторые однопартийцы действующего президента США считают, что он сам попирает демократию, пользуясь своим положением и отказываясь от дебатов, передаёт Fox News.

Администрация Байдена хочет активизировать предвыборные мероприятия президента в следующем году, уделив основное внимание абортам и репродуктивным правам. С нами на прямой связи с северной лужайки Белого дома корреспондент Fox News Питер Дуси, который расскажет нам о последних новостях. Доброе утро, Питер.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Доброе утро, Бретт. Возраст президента также будет в центре внимания. Но предвыборный штаб считает, что они смогут развеять эти опасения на встречах с его сторонниками.

КВЕНТИН ФАЛКС, первый заместитель руководителя предвыборного штаба Байдена: Это тоже своего рода наш секрет. Президент Байден чрезвычайно хорош и является отличным политиком-агитатором. И поэтому мы рады представить его и вице-президента всем нашим штатам. Это может происходить в виде официальных мероприятий, когда он будет ездить по стране и заниматься делами. И очень важно, чтобы он оставался президентом Соединённых Штатов.

ПИТЕР ДУСИ: В служебной записке руководитель предвыборного штаба Байдена сообщает: «В первые месяцы 2024 года мы продолжим расширять инфраструктуру нашей предвыборной кампании, чтобы к началу лета, когда, как мы ожидаем, избиратели будут больше думать о выборах, наш штаб заработал на полную мощность».

Байден и Харрис планируют предупредить избирателей о том, что, по их мнению, второй срок Трампа может привести к запрету абортов и означать конец демократии. Но прямо сейчас в предварительных выборах участвуют демократы, которые считают, что реальная угроза демократии — это сам президент Байден, поскольку действующий глава государства несправедливо влияет на ситуацию в свою пользу и отказывается от дебатов.

ДИН ФИЛЛИПС, конгрессмен-демократ и кандидат в президенты США: Джо Байден — хороший человек. Человек, которого я уважаю. Но он проиграет Дональду Трампу. Демократическая партия должна продвигать праймериз с участием нескольких кандидатов. Мы должны позволить всем вам оценивать разных кандидатов, потому что именно этим мы и занимаемся. Но мы этого не делаем.

ПИТЕР ДУСИ: Байден, конечно, не будет участвовать в праймериз в Нью-Гэмпшире. Он хочет, чтобы его дебют в 2024 году состоялся спустя несколько недель в Южной Каролине. Бретт?

Ясно, Питер. Спасибо.

Дата публикации 23 декабря 2023 года.