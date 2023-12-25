 

Восточные немцы тянутся к АдГ из страха утратить своё благосостояние

25.12.2023, 5:40, Новости дня
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«Альтернатива для Германии» пользуется особой популярностью в восточных землях Германии, отмечает немецкий телеканал N-TV. Как объясняет премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, это связано с опасениями людей за их средства к существованию. Выходцы из бывшей ГДР пережили много потрясений и боятся снова потерять всё.


AP

АдГ пользуется успехом по всей стране, но, согласно результатам опроса, в некоторых восточных землях Германии она набрала больше всего голосов, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Недавно АдГ получила 23% — это второй по величине показатель среди всех партий после ХДС/ХСС с 31%. По словам премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, это связано с опасениями людей за их средства к существованию. «Люди спрашивают себя: действительно ли мои средства к существованию по-прежнему надёжны, или они могут снова выбить почву у меня из-под ног?»

Таким образом, главную проблему для жителей востока Германии представляет именно экономическая ситуация. Люди из бывшей ГДР пережили много потрясений и опасаются новых. «Некоторым пришлось по пять раз начинать всё сначала, переживать увольнения и банкротства. Из-за того, что сегодня снова существует неопределённость в этих вопросах, радикальные партии пользуются сейчас такой популярностью, — объяснил Хазелофф. — Люди просто очень обеспокоены, они уже проходили через эти провалы. Такое не забывается долго».

По мнению более 84% малых и средних предприятий, экономическая ситуация в Германии за последние 12 месяцев ухудшилась или даже значительно ухудшилась. Около 40% ожидают ухудшений в 2024 году. Хазелофф считает, что именно политики должны обеспечить более выгодные цены на энергоносители и прогресс в интеграции. АдГ просто притягивает к себе всех недовольных и обеспокоенных. Политики других партий в ближайшие месяцы должны предложить решения накопившихся проблем. «Нам нужна ясность в отношении экономической ситуации и миграции», — настаивает Хазелофф.


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