Мнение: О большой недетской неожиданности… Это — конец?

Вот из серии «Ну кто бы мог подумать!».

Совершенно неожиданно. Особенно для слепо веривших в несокрушимость американского доллара, в неиссякаемость западной промышленности, в несгибаемость украинских патриотов…

Нет, правда… Вы такого ожидали ещё год назад? Все три главные вещи случились неожиданно и «внезапно» одновременно.

Сюрприз! Или «Чёрный лебедь»?

Звучит как анекдот но…

Кто ожидал, что у Америки закончатся #деньги? Те самые доллары, которые она печатает сама в любых потребных масштабах. Но это — факт. Неожиданно у Соединённых Штатов «закончились» именно #финансы. Конгресс так и не смог согласовать пакет финансовой помощи Украине на жалкие с точки зрения американского бюджета 61 млрд долл. И теперь Пентагон говорит, что средства на поставки снарядов и прочего для ВСУ у него исчерпаны. Денег нет, но вы держитесь, дорогие украинцы, мысленно мы с вами даже на Рождественских каникулах!

Да, это «временно», быть может. Да, они договорятся между собой наверняка. Но сейчас есть то, что есть: #деньги для Киева внезапно закончились. Упс, нежданчик номер раз.

А ещё — кто ожидал, что у всемогущего #НАТО закончатся снаряды. И что мощная немецкая, французская и т.п. европейская #промышленность за год так и не раскачается, чтобы произвести хотя бы 1 млн штук — притом что подсанкционная #Россия без особого напряжения и милитаризации всей экономики выпускает в разы больше. Кто ожидал, что эмиссары Запада будут пылесосить все склады, куда только смогут дотянуться, и всё равно этого несчастного миллиона так и не найдут? И что все эти продвинутые «Рейнметаллы» сядут в лужу с производством, хотя не забудут поднять цены.

Да, и это «временно», быть может. Да, верстаются производственные планы аж на 2026 год, где этот нефицит может быть преодолён. Но сейчас есть то, что есть: снаряды для ВСУ внезапно закончились. Упс, нежданчик номер два.

И, говоря о «войне до последнего украинца», кто предполагал, что закончатся… именно украинцы? Не все, правда. Но желающие воевать за нэньку — заканчиваются. На что обратил внимание генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, добровольцы для ВСУ закончились, понимания, как физически мобилизовать ещё 500 тыс. человек, нет. А из-за того, что в ВСУ больше не идут добровольцы, представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», и такие рейды нередко заканчиваются конфликтами. При этом пограничники чуть ли не ежедневно задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу, добавил генерал.

К слову, глядя на шокирующую цифру 500 тыс. чел. можно спросить — куда же подевались предыдущие полмиллиона бойцов, если таков сейчас кадровый дефицит в вооружённых силах, ещё весной насчитывавших более 700 тыс. чел.? Но лучше спросить, отчего это #Россия не испытывает проблем с комплектованием своей Армии, тогда как #Украина жалуются, что украинцы заканчиваются?

И если честный ответ — «немає дурних», то, может быть, уже хватит воевать?

Не самый ли лучший сейчас момент, чтобы положить #конец этому безумию?

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