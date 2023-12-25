Мнение: Песня для красного кандидата
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Придумал хит-слоган для предстоящей президентской кампании кандидата от КПРФ на предстоящих выборах. Всё, как они любят – чтоб исконно-посконное с клеймом “родом из совка”, чтоб каждый знал и мог подпеть, чтоб оптимизм и вера в светлое будущее:
Кто с доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Он не ученый, не поэт,
но покорил весь белый свет,
его повсюду узнают,
скажите, как его зовут?
ПРИПЕВ:
Ха!
Ри!
То!
Нов!
Ха-Ри-То-Нов, Ха-Ри-То-Нов!!
И возраст подходящий – 75 лет.
Источник: Размышления вольного социолога
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