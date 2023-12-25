Мнение: Песня для красного кандидата

Придумал хит-слоган для предстоящей президентской кампании кандидата от КПРФ на предстоящих выборах. Всё, как они любят – чтоб исконно-посконное с клеймом “родом из совка”, чтоб каждый знал и мог подпеть, чтоб оптимизм и вера в светлое будущее:

Кто с доброй сказкой входит в дом?

Кто с детства каждому знаком?

Он не ученый, не поэт,

но покорил весь белый свет,

его повсюду узнают,

скажите, как его зовут?

ПРИПЕВ:

Ха!

Ри!

То!

Нов!

Ха-Ри-То-Нов, Ха-Ри-То-Нов!!

И возраст подходящий – 75 лет.