 

Мнение: Песня для красного кандидата

25.12.2023, 4:20, Разное
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Придумал хит-слоган для предстоящей президентской кампании кандидата от КПРФ на предстоящих выборах. Всё, как они любят – чтоб исконно-посконное с клеймом “родом из совка”, чтоб каждый знал и мог подпеть, чтоб оптимизм и вера в светлое будущее:

Кто с доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Он не ученый, не поэт,
но покорил весь белый свет,
его повсюду узнают,
скажите, как его зовут?

ПРИПЕВ:

Ха!

Ри!

То!

Нов!

Ха-Ри-То-Нов, Ха-Ри-То-Нов!!

И возраст подходящий – 75 лет.

Источник: Размышления вольного социолога


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