Мнение: Петров снял про Ивана Ивановича

В воскресенье днем решил немного посмотреть телевизор, естественно, меня почти сразу же задолбала реклама, которой теперь не то что стало явно больше, чем когда-либо раньше, но еще и (видимо, ввиду практически полной национализации телеканалов) теперь реклама еще и, судя по всему, полностью синхронизирована – то есть когда начинается «рекламная пауза» на одном канале, то другие «рекламные паузы» одновременно начинаются и на всех остальных. Щелкаешь, щелкаешь – везде реклама! В общем, в итоге я забрел аж на канал Россия24 – и там обалдел: шло «документальное расследование журналиста Петрова»… про Ивана Сафронова!

«Вот это да!» – подивился я. Ваня Сафронов – это ж довольно известная личность, я о нем и его отце и в своем ЖЖ писал несколько раз. Это ж какая-то несчастливая династия Сафроновых: оба журналисты, оба Иваны, оба работали в «Коммерсанте» и писали про торговлю оружием, но отца, Сафронова-старшего, кто-то (видимо, ГРУ, ФСБ или еще какой спецназ) просто выкинули из окна подъезда его дома (разбился насмерть) в конце «нулевых», а сына уже в конце «десятых» арестовали феэсбешники и вломили ему 22 года (!!) за «государственную измену. На закрытом процессе. Известно было очень мало, и приговор, да еще такой ломовой, вызывал некоторое недоумение – как можно засадить за «разглашение гостайны» человека, у которого не было доступа к гостайне?

Но Сафронова-мл. осудили и посадили еще в 2022 году, в декабре отправили «отбывать наказание» в колонию строгого режима. Т.е. он сидит уже год, все апелляции были поданы и были отклонены. С чего вдруг документальный фильм про Сафронова, который показывают днем в воскресенье по одному из главных федеральных телевизионных каналов? И я на него так удачно наткнулся!

Автором фильма числится Эдуард Петров. Я такого журналиста помню – в середине 90-х был такой очень потешный журналист-стажер с круглым румяным лицом, этакий малыш-бутуз на канале ТВЦ, снимал всякие бытовые зарисовки или жалобы на ЖКХ. А теперь он заматерел, такой солидный толстый дядя, и, как выяснилось, после того как все уехали, чуть ли не единственный остался «расследователь» на выгоревшем российском телепейзаже. Да и то – какие уж «расследования» могут быть в тотально подментованной России, понятно, что все «расследования» снимает само же ФСБ по заказу ФСБ, а Петров, в общем, из роли мальчика-стажера так и не вышел (чем и ценен): делает что говорят и никуда не лезет.

Словом, «Петровым» ФСБ сняло фильм о том, как оно поймало и разоблачило страшного шпиона Софронова. Странно все-таки; зачем?! Как раз тогда, когда про сидельца уже стали забывать, информационного повода вспомнить – никакого. Хотели оправдаться задним числом? Похвастать, «какие мы молодцы»?

Но в таком случае оправдание получилось неубедительное и какое-то жалкое. Из интересного – Петрову даже оформили командировку в «колонию строгого режима» куда-то под Красноярск, где сидит Иван, допустили его в саму колонию, позволили не только взять интервью у «предателя», но и показать условия, как он живет, какие у него книги (!) на полке, телевизор, радио дают слушать… И самое главное – интервью минут на 10, и там Софронов очень спокойно отвергает все обвинения и говорит, что никакую родину не предавал и предавать не собирается, а также признается, что очень скучает по своей журналистской работе и хочет вернуться в «КомерсантЪ». То есть – и не раскаивается, и не сломлен, и ему позволили озвучить аргументацию в свою защиту! Прозвучавшую, на мой взгляд, очень убедительно.

Значительная часть фильма – интервью Петрова с неким следователем ФСБ, который вроде как и «шил дело» на журналиста. То есть цель – дать слово гебисту, чтобы он задним числом, уже после приговора, объяснил широкой публике, за что и почему посадили и что Сафронов действительно страшный шпион. Казалось бы – ну, коли так, наверно, предъявят какие-то совсем убойные аргументы?

На самом деле – и тут как-то блекло. Вроде был у Сафронова некий чешский «куратор», который просил его присылать зашифрованные (!) отчеты о состоянии российского ВПК и про торговлю оружием. И при этом приоткрывается «кухня» – нам рассказывают, что Сафронов чуть ли не с 2012 года был под плотнейшим «колпаком»: нам Петров с этим гебистом Чагиным вываливают кучу «прослушек» разговоров Сафронова с девушками – одной, второй – записанные в его квартире. То есть у Сафронова нашпиговали микрофонами его квартиру, его машину, слушали и записывали его телефоны, постоянно рылись в его компе, и так ГОДАМИ. С 2012 по 2020, когда его наконец арестовали.

Производит это всё довольно тягостное впечатление. Причем ответа на главный вопрос так и не дают: как все же можно осудить человека без доступа в к гостайне за ее «разглашение»?

Точнее – ответ дают, но какой-то очень простодушный. Сам Сафронов, мол, конечно, никаких тайн не знал и знать не мог, но у него были высокопоставленные «источники» в Минобороны, Рособоронэкспорте и т.п. (часть досталась еще от отца «по наследству», перед тем как его грохнули) – и вот, мол, эти «источники» ему всё и разбалтывали. А он – часть в статью и в «Коммерс» печатать, а часть – в зашифрованный типа файл и чеху по емеле.

Ну тут самый естественный вопрос: если «гостайну» разглашали, оказывается, «высокопоставленные чиновники», да еще в разговоре с журналистом (!) – то ведь, наверно, вина прежде всего их, их и надо сажать в первую очередь?! Но нет, ничего подобного; о вине чиновников в «госизмене» в «расследовании» никто даже не заикнулся. Очень странно!

Всё страньше и страньше, если вдуматься: журналист, на котором «жучков», как блох на собаке, 8 лет (с 2012 по 2020) «колет» на госсекреты чиновников («Петров» постоянно упирает на их «высокие посты», то есть это чуть ли не руководители ведомств), отсылает об этом шифро-«отчеты» за границу – и при этом переходит из одного федерального издания в другое (из Коммерса в Ведомости), на очень хорошем счету везде, имеет репутацию ведущего в РФ журналиста, пишущего на темы ВТС и вообще «оборонки», а последнее место его работы – советник у Рогозина в Роскосмосе, на работу и с работу его возят на персональном «мерседесе». И только потом его вдруг – раз! – и 22 года. И процесс ТОЛЬКО над ним.

Что-то во всей этой истории не то. Дуракаваляньем попахивает. Кого-то явно принимают за идиотов, вешают лапшу совершенно беззастенчиво.

Точнее, понятно кого – нас, зрителей. Никакие концы ни с какими концами не сходятся, всё – бред. Но и, с другой стороны – а зачем все-таки они это сняли? Попозориться решили?

Или все ж это такая скрытая угроза «фигурантам», то есть тем самым «высокопоставленным» – мол, у-ууу, смотрите, у нас на вас всё есть, трепещите, засадим как и Ваню! Но опять – они к ним через телек, что ли, обращаются? Таким вот образом поделиться просят?

Удивительно беспомощное «телерасследование». Можно было бы посмеяться, если б не одно печальное соображение: абсурд абсурдом, но Иван-то сидит. 22 года – жуть. А ему всего-то 33 года, жить бы да жить.