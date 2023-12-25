Рупор кремлевской пропаганды: США присоединили к себе новые шельфовые территории

США в одностороннем порядке расширили свои морские границы, присоединив еще часть шельфа.

Госдеп выпустил сообщение по этому поводу.

Сегодня (19 декабря) Госдепартамент опубликовал географические координаты, определяющие внешние границы континентального шельфа США в районах за пределами 200 морских миль от побережья, известных как расширенный континентальный шельф (ECS). Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны на морском дне. Как и другие страны, Соединенные Штаты имеют права в соответствии с международным правом сохранять и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания на территории и в рамках ECS.

Площадь [присоединенных – прим. Об этом не говорят] ECS США составляет около одного миллиона квадратных километров и распределена по семи регионам. Эта морская зона содержит множество ресурсов (например, кораллов, крабов) и жизненно важных мест обитания для морской живности. Государственный департамент возглавил работу по ECS через Специальную группу ECS США, межведомственный орган правительства США, состоящий из 14 агентств.

Для определения внешних границ ECS необходимы данные о глубине, форме и геофизических характеристиках морского дна и недр. За сбор и анализ необходимых данных отвечали Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Геологическая служба США (USGS). Сбор данных начался в 2003 году и представляет собой крупнейшую работу по картированию морского побережья, когда-либо проводившуюся Соединенными Штатами.

Соединенные Штаты определили свои пределы ECS в соответствии с обычным международным правом, как это отражено в соответствующих положениях Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Научно-технических руководящих принципах Комиссии по границам континентального шельфа.

Надо бы и нам занятся дальнейшим расширением границ на континентальном шельфе.

—