 

Мнение: О деле дементного деда… Зачем Байден добивает доллар?

25.12.2023, 1:55, Разное
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Американский #доллар может утратить свою доминирующую роль на финансовом рынке быстрее, чем думает большинство.

Когда об этом говорят российские спикеры, от экономистов до политиков, — недавно вот глава Госдумы Вячеслав Володин высказался, — их слова ничего кроме усмешек не вызывают. Когда о том же самом начинает предупреждать учёный мирового класса, нобелевский лауреат и профессор экономики престижного западного университета, от его слов отмахнуться куда сложнее.

Хотя тоже можно. Мол, пожилой учёный выжил из ума, ибо даже школьнику известно, что доллар — вечен. Как святыня.

Но… кто на самом деле выжил из ума? Джозеф «Доллар по 200 рублей» #Байден, по недоразумению занимающий главное кресло в Белом доме, или профессор Йельского университета Роберт Шиллер, по заслугам получивший «экономического нобеля»?

Камнем преткновения стало решение американского президента начать консультации относительно того, как использовать «замороженные» российские активы, в том числе суверенные #резервы Центробанка РФ на нужды Украины. То есть, потерпев поражение в собственном же парламенте, глава нынешней администрации решил заняться коллективным воровством.

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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