Мнение: О деле рук «зелёных»… Доигрались?

Нет ничего более вредного, чем добро причинять. Благими намерениями, сами знаете… Но ведь самый Ад — он ещё впереди. И мало не покажется. Невозможно всерьёз спорить с законами физики, а с принципом сохранения энергии и вторым началом термодинамики — тем более. Даже если ты гуманитарий и девочка.

Две новости из Европы по «зелёной» повестке. Даже не знаю, с какой начать. Обе хуже ©…

Ладно, по порядку.

В Норвегии в этом году резко упали продажи солнечных панелей. «Продажи в этом году составили треть от прошлогодних», —говорит управляющий директор Solcellespesialisten Карл Стрёмберг. Причинами называют снижение мер поддержки от государства и стабилизация цен на электроэнергию. Кроме того, налоговики считают, что передача избытка электроэнергии в сеть должно облагаться налогом как доход от капитала. В общем, подтверждается тезис о том, что «зелёная повестка» держалась на субсидиях от государства. И отраслевые эксперты прогнозируют, что с такой динамикой будет трудно достичь поставленной правительством цели по производству солнечной энергии в 8 ТВт-ч к 2030 году. То есть, амбициозные цели «зелёных» идут лесом, заставляя задуматься, сколько средств и ресурсов потрачено на химеру.

В Германии потребление энергии в 2023 году снизилось на 7,9% и это исторический минимум! В этом есть явный плюс: выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, сократились на 10%. Однако есть и минусы. Так, в Германии закрылась почти половина производства удобрений, а на прошлой неделе в последний путь проводили стальную трубу на закрывающемся металлургическом предприятии. С начала года закрылось уже 4 металлургических завода. Канцлер Германии Олаф Шольц успешно ведёт страну к зелёному будущему. Правда, ценой потери промышленности. А потом Бундесвер жалуется на дефицит снарядов…

Ну ведь идиоты же, не?

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