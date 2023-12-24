Рупор кремлевской пропаганды: Румынский батальон на Украине

О поощрении Румынией наемничества на Украине

23 декабря 2023 года 50-летний румынский гражданин (данные скрыты), воющий на Украине в составе боевой группы "Гетика" дал интервью газете Ziarul de Iasi. (https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/primul-iesean-a-ajuns-in-grupul-a-geticaa-pe-frontul-din-ucraina-a-avem-inregistrari-video-pentru-cei-dragi-in-caz-ca-am-muri-in-luptaa–370858.html) Вот основные тезисы

▪️ Батальон сформирован из румын при координации Интернационального батальона сухопутных войск ВСУ;

▪️вербовка в отряд ведется через социальные сети;

▪️основной костяк – это пожилые лица;

▪️действуют на Херсонском направлении совместно с другими группами наемников из Интернационального батальона

– мотивацией поездки на войну выступают статьи в провинциальных газетах "о российской угрозе ";

▪️считает, что вскоре будет "освобождать" Крым, как это делали его нацистские предки в 1941-1942 гг.

▪️ констатирует сокращение оснащенности, на фоне снижения помощи из США, в связи с чем организует сборы для закупок беспилотников, средств связи , теплаков и другой оптики.

Показательным моментом является заявление об организации репатриации трупов румынских наемников военным атташе посольства Румынии на Украине (г. Киев), что является доказательством поддержки официальными государственными структурами наемнических организаций. Такие действия идут в нарушение Конвенции ООН о наемниках, которую Румыния подписала (но не ратифицировала) в 1990 году.

Ранее от фронтовиков поступали сообщения (https://t.me/osetin20/7496) об иностранной речи на Днепровских островах, однако наемники вероятно предпочитают "освобождать Крым " на безопасном расстоянии, пока украинские морпехи продолжают удобрять левый берег Днепра.

https://t.me/rybar/55301 – цинк

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