Мнение: Дуэль с Гитлером, или сбитая оптика политических споров

Я придумал идею для фильма ужасов. Маньяк ловит блогеров-леваков и помещает их в тщательно смоделированные декорации брежневского СССР, заставляя жить на зарплату инженера в 120 рублей. Блогеры страдают, пытаются сбежать, им кажется, что хуже уже и быть не может, но тут маньяк делает следующий ход, усыпив их за ужином и перетащив ночью в сталинский колхоз-середнячок.

Через неделю блогеры, вкусив сытой колхозной жизни, опускаются на самое дно отчаяния. Примерно в этот момент фильм становится строго 18+. Однако маньяк идёт ещё дальше, сдвигая ползунок жестокости на максимум. Он, как в знаменитом рассказе Аверченко, снабжает любителей СССР всеми нужными ресурсами и предлагает им строить коммунизм самостоятельно, без буржуев и крестьян, за счёт которых можно было бы прожить. Начинается настоящая жесть…

Забавный факт — в спорах про СССР комментаторы постоянно обвиняют друг друга в проплаченности, но при этом каждый раз выдвигают разные версии, кто кому платит. В зависимости от взглядов комментатора, вас могут назвать, например, путинской мурзилкой или ципсошником, смотря на чьей стороне находится сам комментатор. Каждый убеждён, будто его точка зрения — единственно правильная, а все его оппоненты или наивны, или пишут по спущенной сверху методичке. Оппоненты при этом кажутся комментаторам сплочённой массой, которая по приказу из Москвы или Вашингтона выступает за всё плохое и против всего хорошего. Некоторые даже недоумевают: «как же так, вы против США, но при этом не являетесь сталинистом?».

Ясности станет гораздо больше, если понять, что основных сторон в текущих спорах три, а не две.

1. Государственники, которые поддерживают Кремль, Путина и Спецоперацию.

2. Коммунисты, которые выступают за госплан, мобилизационную экономику, пересмотр итогов приватизации и возврат в СССР.

3. Любители США, которые за экологию, срамобесие, Украину, Израиль и так далее.

Представители каждой из сторон полагают, будто против них действует единое сообщество врагов. Эти враги имеют подлый характер, работают по методичке и «проплачиваются» сверху, а ещё у них над монитором висит огромная неоновая свастика, чтобы было удобнее зиговать после каждого оставленного комментария.

Любители США, к примеру, полагают, будто государственники и коммунисты — одни и те же «кремлеботы», которые выступают «за войну» и распространяют «фашизм».

Коммунисты, в свою очередь, видят везде «капиталистов», полагая, что если ты не мечтаешь о сталинском сапоге в известном месте, так значит ты русофоб. У них мир чёрно-белый, как газета «Правда»: «кто не с нами, тот за Гитлера», вот и всё.

Государственники, наконец, полагают, что и коммунисты, и прозападные либералы — это два крыла американской пропаганды, которые формально друг с другом враждуют, но в конечном итоге управляются из одного и того же департамента Госдепа США.

Как видите, участники споров массово страдают от сбитой оптики. Они участвуют в тройной дуэли, как на прикреплённом к посту кадре из фильма «Хороший, плохой, злой», но при этом думают, будто им противостоят не два враждебных друг другу ковбоя, а один коллективный Гитлер.

Теперь немного о том, как дела обстоят на самом деле.

1. Мы достоверно знаем о существовании «фабрики эльфов», в которой работают прозападные тролли — недавно был большой слив внутренних документов из этой организации. Сейчас их главные тезисы — «Россия проигрывает войну», «Надо встать на колени перед Украиной», «Путин всех продал и предал».

2. Лично я ежедневно вычищаю из комментариев к своему блогу в ЖЖ и на Дзене сталиноботов, размещающих однотипные комментарии про плохой капитализм и небесный СССР, в котором даже пенопласт делали из молочной пены. По некоторым характерным признакам я могу уверенно утверждать, что это именно боты, а не реальные пользователи. Подробнее рассказывать не буду, чтобы не давать подсказок организаторам ботоцентров.

3. Если где-то и есть боты-государственники, которые выступают за Путина, за Россию и так далее, то ЖЖ, Дзен и прочие известные мне площадки в область их интересов явно не входят. Поэтому, к сожалению, наши противники могут распространять в Рунете любую ересь, не встречая при этом никакого организованного сопротивления (пример).

Почему у государственников нет своих команд интернет-троллей, как у любителей США и у сталинистов, вопрос интересный, но ответа на этот вопрос у меня нет. Может быть, потому что попытки создать нечто подобное несколько раз предпринимались, и неизменно заканчивались провалом. Или, может быть, потому что идеологическая накачка — это стиль американцев, тогда как российские политики и чиновники предпочитают работать более предметно, оплачивая пиар и антипиар конкретных узких тем, в которых заинтересовано не государство в целом, а их клан и лично они.