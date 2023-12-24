Мнение: НАТО позарилось на Арктику, снижение трафика через Суэц и скоростная трасса до Казани

1. США и страны НАТО страдают из-за русской Арктики. Существенно навредить нам в этом регионе невоенными способами американцы не могут, а начинать ядерную войну против России в США явно не хотят. Поэтому попытки Запада давить на Россию с севера выглядят неубедительно. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



Характер проводимых НАТО в Арктике мероприятий от оборонительного становится откровенно наступательным. В октябре 2022 года президент США Джозеф Байден утвердил новую Национальную стратегию США для Арктического региона, согласно которой Соединенные Штаты намерены в течение ближайших десяти лет усилить свое влияние и снизить влияние России в регионе. Не так давно корпорация РЭНД, являющаяся одним из ключевых разработчиков военных стратегий для правительства США, выпустила доклад “Арктические возможности Вооруженных сил США”, посвященный военно-стратегическому освоению региона Соединенными Штатами. А не далее как в октябре сего года глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил о необходимости подготовить НАТО к конфликту в Арктике, который может произойти в любой момент, сразу после чего одно из профильных правительственных агентств (Government Accountability Office) выпустило программный документ под названием “Арктический регион: факторы, влияющие на продвижение приоритетов США”.

Но одними докладами и программами дело не ограничивается.

Корабли ВМС США и других стран блока стали в разы чаще совершать в Арктике одиночные и групповые походы, а также альянс поддерживает присутствие в регионе своих атомных подлодок на постоянной основе. Страны НАТО начали активно совершенствовать способы применения своих войск в сложных климатических условиях и расширять районы оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане. Пентагон уже на практике готовит подразделения сухопутных войск к действиям в Арктике: в частности, уже начались поставки в войска специально адаптированных для действий в суровых климатических условиях многоцелевых вертолетов “Блэк Хок”. Полным ходом идет накачивание вооружениями арктических стран — членов НАТО, а также стремительно увеличивается численность их вооруженных сил. <…>

Уже сейчас регион обеспечивает порядка 11 процентов национального дохода страны. Но это меркнет перед тем, что находится в российской Арктике и пока не освоено. По самым скромным и предварительным подсчетам, под арктической вечной мерзлотой находится около 30 процентов всех неразведанных мировых ресурсов в виде нефти, газа и множества других ценных ископаемых, включая редкоземельные металлы, алюминий, золото, платину и прочие, которых хватит на десятки и даже сотни лет. Благодаря глобальному потеплению и расширению окна навигации российский Северный морской путь становится для мировой логистики одним из самых коротких и выгодных торговых путей. Увеличивающаяся логистическая доступность и связность российских арктических регионов может позволить сделать нашей стране впечатляющий рывок, превратить Арктику в один из мощнейших драйверов нашей экономики и кардинально усилить стратегические позиции страны в мире.

Высоко висящий арктический виноград вызывает у Штатов и их союзников дикое слюнотечение, и они не могут спокойно спать. Им удалось фактически выдавить Россию из так называемого Арктического совета, и сейчас они подзуживают Норвегию к вытеснению России со Шпицбергена. <…>

На март 2024 года НАТО запланировала в Арктике самые массовые в истории региона военные учения под названием “Нордический ответ”, в которых примут участие более 20 000 солдат альянса. Главные цели учений не скрываются: как скоординировать действия арктических членов НАТО при конфликте с Россией; как эффективно уничтожить военную инфраструктуру России в регионе; насколько далеко силы НАТО смогут ударить вглубь России?

Все эти военные учения, разумеется, не имеют значения. Устроить в Арктике прокси-войну против России навряд ли получится, а если даже удастся натравить на нас каких-нибудь норвежцев или канадцев, шансов добиться значимых успехов в противостоянии нашему флоту и нашим ракетам у них мало. Воевать же против России за Арктику напрямую, повторюсь, США не готовы. Во-первых, в принципе не готовы: ядерной войны американцы боятся. Во-вторых, им сейчас не до того, американские позиции по всей планете уже горят.

2. Йеменские хуситы, к примеру, продолжают угрожать западным судам, идущим через Красное море, так что ситуация вокруг Суэцкого канала ухудшается. Сокращение судоходства в этом районе уже очень значительное. Одновременно сложности возникли и на Панамском канале, хотя там евреи, кажется, уже не являются главной причиной проблем (ссылка):



Из-за военных рисков трафик через Суэцкий канал в декабре снизился на 30 процентов в месячном выражении. Крупнейшие мировые перевозчики, как Maersk, MSC, HMM и Hapag Lloyd заявили об отправке судов в обход Красного моря и одной из главных мировых торговых артерий, на которую приходится порядка десяти процентов мирового морского грузооборота.

Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути и сроки доставки грузов из Азии в Европу на 10-14 дней. Это приводит к удорожанию логистики и страхования грузов и их дальнейшему подорожанию. <…>

Ситуацию усугубляет обмеление Панамского канала, которое привело к сокращению количества пропускаемых судов.

3. Очередной важный шаг по развороту российской транспортной инфраструктуры на Восток (ссылка):

В четверг, 21 декабря, состоялось открытие скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин… <…>

Чтобы добраться от Москвы до Казани, потребуется 6,5 часа.

Известно, что М-12 «Восток» проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Общая протяженность магистрали составляет 811 километров, из которых 569 километров приходятся на платную дорогу. По трассе разрешено передвигаться со скоростью 110 километров в час, однако на некоторых участках — до 120–140 километров в час. Благодаря дороге водители смогут добраться от Москвы до Казани за 6,5 часа.

Проезд по новой магистрали обойдется более чем в четыре тысячи рублей.

Теоретически, дело осталось за малым: продлить это скоростную дорогу сначала до Урала, а затем и до границ с Китаем. На практике, однако, я сомневаюсь, что гонять фуры из Москвы в Китай — такое уж выгодное дело. Мне кажется, что морем и железной дорогой возить грузы гораздо эффективнее.