 

«Надо поддержать друзей»: вместо Европы китайским пенсионерам выдадут бесплатные турпутёвки в Россию

24.12.2023, 18:33, Разное
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Министр культуры и туризма Китая Ло Шуган в эфире телеканала CCTV-4 объявил о решении политбюро партии внести поправки в проект «Счастливый отдых – счастливая старость», в рамках которого китайские пенсионеры ежегодно отдыхали в странах Европы. По политическим и экономическим причинам в 2024 году им выдадут турпутёвки в Россию.

«Надо поддержать друзей, в России много прекрасных мест и не только ленинских, к тому же она больше Европы по площади, а значит, и достопримечательностей там намного больше», – подчеркнул чиновник. 

Чтобы у пожилых китайцев не возникло проблем на территории РФ во время новогодних праздников, Минкульт КНР заранее забронировал им места в трёх- и четырёхзвездочных гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, также представители Поднебесной раскупили все билеты в Эрмитаж, Третьяковскую галерею, музей им. Пушкина, Большой театр, Москвариум и на горнолыжные курорты в Красной Поляне. 

Рыночная стоимость путёвки, которую китайские пенсионеры получат бесплатно, составляет примерно $3 тыс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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