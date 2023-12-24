Spiegel удалил материал с критикой израильских бомбардировок в Газе

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Немецкий журнал Der Spiegel удалил статью с критикой израильской операции в Газе, пишет Bild. Материал вышел под заголовком: «По словам экспертов, Израиль ведёт одну из самых разрушительных военных кампаний в истории». В нём американские политологи сравнили нынешний конфликт с другими противостояниями и пришли к выводу, что удары Тель-Авива по Газе привели к гораздо большим разрушениям, чем удары союзников по немецким городам в годы Второй мировой. Это, в свою очередь, вызвало жёсткую критику в социальных сетях.



AP

После жёсткой критики в социальных сетях немецкий журнал Der Spiegel удалил статью под заголовком «По словам экспертов, Израиль ведёт одну из самых разрушительных военных кампаний в истории», пишет Bild.

В материале, в частности, говорилось о том, что удары Тель-Авива по Газе привели к гораздо большим разрушениям, чем удары союзников по немецким городам в годы Второй мировой. К таким выводам пришли американские политологи, сравнившие нынешнюю операцию с другими военными конфликтами.

Читатели обратили внимание на то, что меньшее количество разрушений связано в большей степени с тем, что союзники сражались с вермахтом в основном за пределами Германии, например во Франции или Восточной Европе. Пользователи в соцсетях заявляют, что статья — это компиляция «англоязычной дезинформации, которая уже не раз была разоблачена специалистами по проверке фактов».

Теперь же материал удалён. В официальном заявлении Der Spiegel говорится, что редакция проверяет указанную в нём информацию, и, возможно, опубликует его снова, но в и изменённом виде.