 

Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем

24.12.2023, 17:50, Новости дня
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Филипп Киркоров присутствовал на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки “Вечера на хуторе”. Певец был больше всего впечатлен героизмом фигуриста Романа Костомарова, который несмотря на перенесенные ампутации встал на коньки.

Костомаров поучаствовал в номере со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной, а затем вместе с Татьяной Навкой исполнил легендарный номер “Кармен”, с которым они стали олимпийскими чемпионами в 2006 году. К этому фигурист шел почти год. Он лишился ног и рук после осложнений пневмонии и в течение долгих месяцев учился жить заново. Выход на лед сейчас – это настоящая победа для олимпийского чемпиона.

Филипп Бедросович был под огромным впечатлением от выступления фигуриста и назвал его настоящим героем. Киркоров убежден, что только русские люди и русские спортсмены способны на такие подвиги. Он считает, что история Костомарова – единственный такой случай в мире.

Сам Роман Костомаров до сих пор не может привыкнуть к новой жизни и не до конца смирился с тем, что все изменилось. Он очень благодарен любимой жене Оксане Домниной за то, что она проходит этот сложный путь с ним.


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