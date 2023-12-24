 

Мнение: О трясущихся поджилках европейцев… Крантец приходит?

24.12.2023, 17:40, Разное
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Не, ну все знают, что у страха глаза велики. Но не настолько же…

Это всё начинает напоминать острый маниакальный психоз, причём коллективный. Какая-то шизофрения разом поразила Старый Свет и в первую очередь — его политиков. Но если дело так пойдёт, до беды недалеко. Никаких психиатров на Европу не хватит. И ни один фармацевтический гигант не произведёт столько прозака.

А главное: страх — очень плохой советчик.

Как сообщает Bild, в странах #НАТО растёт страх перед нападением российской армии. Европейская секретная служба сейчас приводит в действие драматический сценарий. В минувшие выходные министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо предупредил: «Сейчас у нас есть около пяти-восьми лет, за которые мы должны наверстать упущенное – как в вооружённых силах, в промышленности, так и в обществе».

Глава немецкого Минобороны ожидает возможного нападения России на Альянс менее чем через десять лет. Другие видят опасность в еще более близком будущем. например, Польша верит, что Россия снова станет способна (и захочет!) к войне примерно в два раза быстрее, чем предполагает министр обороны Германии. А Европейская секретная служба пришла к ещё более драматичной оценке. По её мнению, #Россия может попытаться снова атаковать Европу уже предстоящей зимой 2024/25 года и нанести удар именно в тот момент, когда #США окажутся «без лидера» и поэтому смогут прийти на помощь европейским государствам лишь с опозданием.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает: «Если мы обеспечим военное поражение России на Украине, риск нападения на НАТО значительно уменьшится!». По его словам, также «не имеет значения, какое временное окно вы считаете реалистичным — три, восемь или десять лет». Важно «немедленно подготовиться к российскому нападению».

Правда, некоторые эксперты подчёркивают, что большой вопрос заключается в следующем: как насколько быстро и успешно Россия оправится от «катастрофических потерь», которые она якобы уже понесла от ВСУ? Тем не менее, многие из них сходятся во мнении, что очень быстро.

Но вообще-то, это и правда шизофрения. Считать что #армия, которая «не может взять Авдеевку» пойдёт в лобовую почти атаку на Варшаву, Ригу, Вильнюс, далее — везде. И бояться, что полумиллионная группировка сил быстрого реагирования не сдержит русский натиск.

Они и правда настолько сошли с ума?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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