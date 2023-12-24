США объявили о расширении своей части континентального шельфа в Арктике

Согласно информации, представленной Госдепартаментом Соединенных Штатов и опубликованной в Bloomberg, Америка намерена расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. Этот континентальный шельф представляет собой продолжение сухопутной территории США под водой и дает право на управление ресурсами и жизненно важными местами обитания в соответствии с международным правом.

Расширение континентального шельфа охватывает преимущественно территорию Арктики и Берингового моря, зону, которую также претендуют РФ и Канада из-за ее стратегической важности. По данным СМИ, Соединенные Штаты стремятся получить доступ к минеральным ресурсам для производства аккумуляторов для электромобилей и эксплуатации месторождений газа и нефти.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность освоения Арктического региона как одного из приоритетов для России, где реализуются масштабные инвестиционные проекты. Относительно увеличения военного потенциала НАТО в Арктике, РФ заявила о возможности принятия комплекса мер, включая превентивные, в ответ на эти действия, подчеркнув это посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

В октябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выразил необходимость подготовить Альянс к возможному конфликту в Арктике, но российское МИД расценило это как попытку оправдать присутствие войск НАТО в регионе.