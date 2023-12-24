 

«Новые люди» и КПРФ создали «Партию новых коммунистов»

24.12.2023, 16:33, Разное
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава КПРФ Геннадий Зюганов подписали соглашение об объединении и создании новой фракции в Государственной думе — «Партии новых коммунистов». 

На грядущих президентских выборах либералов и коммунистов будут представлять разные кандидаты, но в парламентской кампании 2026 года новый блок выступит «единым фронтом».

«Да, мы разные, но во главу угла либерализм и коммунизм ставят благо человека. Уверен, что наша партия станет главной политической силой в стране», – сообщил Зюганов на пресс-конференции. 

В ближайшее время будут опубликованы программные документы «Партии новых коммунистов» и начнётся процедура официальной регистрации в Минюсте. Как отмечают эксперты, на ближайших выборах в Госдуму объединение может получить до трети голосов избирателей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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