Задержан мужчина, угрожавший повторить нападение в Праге

В Словакии задержан мужчина, который угрожал повторить нападение, совершенное в Праге 21 декабря. Об этом пишет словацкое агентство TASR, ссылаясь на пресс-секретаря жилинской региональной полиции Зузану Шефчикову.

Задержание 64-летнего мужчины произошло в Жилинском районе. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело. Полиция активно работает над расследованием, придавая ему максимальное внимание.

Напомним, что 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге, Давид Козак, совершил стрельбу, в результате которой погибли 14 человек.