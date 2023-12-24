 

Путин разрешает Росбанку выкупить акции Societe Generale в российских компаниях

24.12.2023, 15:37, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выдал разрешение на приобретение акций французской финансовой группы Societe Generale в нескольких российских компаниях, включая ВТБ, Россети, Русгидро, Интер РАО, Газпром, Сургутнефтегаз и Алроса. Это распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Решение о совершении этой сделки было принято в соответствии с указом президента о применении специальных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств и международных организаций.

Ранее, президент Путин выразил мнение, что западные страны не ожидали, что российские банки успешно преодолеют вызовы, созданные внешними факторами. Он также отреагировал на заявление главы ВТБ, Андрея Костина, который утверждал, что банк, несмотря на сложности, вызванные западными санкциями, продолжает успешно функционировать.

С начала февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций со стороны Евросоюза против России, который включил в себя санкции против Росбанка, Тинькофф банка и Альфа-банка. Этот пакет санкций распространяется на все системно значимые российские банки.


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