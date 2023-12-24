Газпром достиг исторического рекорда поставок газа в Китай

23 декабря компания “Газпром” установила новый исторический рекорд ежедневных поставок газа в Китай, согласно сообщению, опубликованному в их Telegram-канале 24 декабря. Китайская сторона снова превысила суточные контрактные обязательства по газопроводу “Сила Сибири”, но “Газпром” успешно поставил все запрошенные объемы.

Эти поставки осуществляются в соответствии с двусторонним долгосрочным договором купли-продажи между “Газпромом” и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Ранее, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что за 10 месяцев текущего года “Газпром” поставил в Китай около 19 миллиардов кубических метров газа по газопроводу “Сила Сибири”, что превысило запланированные объемы. Он также выразил надежду на скорое заключение контракта между “Газпромом” и CNPC на поставки газа по проекту “Сила Сибири – 2”.

В октябре глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил, что поставки газа по газопроводу “Сила Сибири” в Китай выросли на 46%. Компания намерена продолжать наращивать поставки, чтобы обеспечить надежное снабжение китайских партнеров природным газом.

В сентябре президент РФ Владимир Путин выразил планы связать газопроводы “Сила Сибири” и “Сахалин — Хабаровск — Владивосток”. Это дополнительное соединение, вместе с проектом “Сила Сибири – 2”, позволит более гибко работать на мировых энергетических рынках.