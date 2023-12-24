 

Вопреки санкциям у россиян есть хорошие новости

24.12.2023, 15:37, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на экономические санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, Владимир Путин смог порадовать россиян хорошими новостями в конце этого года, констатирует L’Express. Экономика страны растёт даже быстрее, чем экономика еврозоны, а промышленное производство увеличилось, благодаря военно-промышленному комплексу, отмечает глава международной редакции журнала Шарль Аке.

Во время пресс-конференции на съезде правящей партии 19 декабря Владимир Путин демонстрировал уверенность в будущем РФ на следующий год.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: РФ или будет суверенной — самодостаточной суверенной державой, — или её вообще не будет.

Несмотря на экономические санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, Владимир Путин мог порадовать хорошими новостями.

ШАРЛЬ АКЕ, глава международной редакции L’Express: (у России) уже экономический рост, который в 2023 году оценивался в 3,5 процента. Это правда, что российская экономика растёт, и растёт даже быстрее, чем экономика еврозоны. Кроме того, промышленное производство увеличилось на 7,5 процента. Это нормально, поскольку экономика РФ была поставлена на военные рельсы. Затем население страны в определённой степени привержено путинскому проекту. Тот факт, что Россия, по его словам, снова может собой гордиться, очень нравится россиянам.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.


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