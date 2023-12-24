«Прототипом Масяни была Ева Браун» – на иноагента Олега Куваева завели дело о реабилитации нацизма

Мультипликатор Олег Куваев может быть привлечён к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, сообщили в правоохранительных органах.

По мнению стражей закона, историческим прототипом созданных им мультфильмов о «Масяне» была любовница Адольфа Гитлера Ева Браун.

Специалисты указывают на очевидное сходство между Масяней и Браун, включая форму головы, фигуру и тембр голоса. Таким образом, другой персонаж мультфильма Хрюндель – прямая отсылка к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Этот персонаж имеет имя с типичным немецким звучанием, пьёт баварское пиво, не ест мясо и порой негативно относится к представителям других национальностей.

Следовательно, «Масяня» – это настоящая идеологическая диверсия, направленная на обеление образа Гитлера и его приспешников в глазах общественности, считают силовики.

– Мы пока не установили прямых аналогий между бонзами Третьего Рейха и другими персонажами мультфильма, – признают в органах. – Однако над этим идёт активнейшая работа. Например, персонаж по имени Лохматый – одинокий холостяк с лишним весом, привязанный к своей сестре, может быть отсылкой на рейхсмаршала Германа Геринга. Все эти факты требуют тщательной проверки, чтобы избежать огульных и голословных обвинений. В ближайшее время следствие завершится и материалы поступят в суд.

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