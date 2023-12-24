Мнение: Курс “Психоалхимия. Врата возможностей”

Начинается продажа мест на курс “Психоалхимия. Ворота возможностей”.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Перед покупкой обязательно прочитайте инструкцию, FAQ

Дзенкласс, то есть площадка, на которой будет проходить курс, обещал, что обновленный эквайринг позволяет принимать платежи почти по всем банковским картам (кроме заявленных в FAQ).

*** (Обещание Дзенкласс не выполнил, не проходят оплаты с иностранных карт)



Курс начнется 28-го декабря 2023 года.

В курсе 3 ступени, рассчитанные на 3 дня.

Однако вы можете проходить курс дольше. Я оставлю курс открытым неделю, до 3-го января 2024 года, чтобы кто-то мог пройти его после НГ. Продажи закроются перед началом курса, как всегда.

На курсе в один из дней будет чат, где участники смогут пообщаться между собой и со мной.

Энергетический капитал, которому посвящен курс, это не просто жизненная энергия. Пока человек жив, на жизнь ему энергии хватает, кроме ситуаций тяжелой депрессии. Но обычно, если сравнить это с денежными средствами, ему хватает только на существование. О капитале мы можем говорить, когда есть избыток средств, и эти средства человек вкладывает в так называемый рост.

Когда мы говорим об энергетических ресурсах человека, тех самых 12 ресурсах, энергетический капитал – это такой избыток энергии, благодаря которой человек может достигать особенных результатов. Избыток спонтанности в ресурсе имиджа превращается в обаяние, избыток в ресурсе экономике в бизнес-идеи, избыток в ресурсе учебы – в способность быстро освоить новую область знаний, избыток в ресурсе искусства и в ресурсе работы – в креативность.

Большинство имеют об этом самое смутное представление. Некоторые думают, что “быть в ресурсе” – это “быть в потоке”, а в поток можно попасть, просто расслабившись хорошенько или подняв себе самооценку на пустом месте. Другие, даже из моих читателей, считают, что ресурс можно внезапно взять и “подключить” на полную мощь, как если бы это был звук телевизора, пугающий соседей. Особенные успехи в отдельном ресурсе достигаются не таким путем, хотя и не обязательно долгой и кропотливой работой. Энергия зарабатывается и копится примерно по тем же законам что и деньги, потому что деньги – эквивалент труда, то есть работы, то есть энергии. На курсе мы попробуем сопоставить то и другое в свете новых представлений об энергии.

Теоретическое понимание как зарабатывается энергия, конечно, не равно заработку, однако ясность задачи и путей ее решения – часть успеха.

Как всегда предлагаю не огорчаться тем, кто по каким-то причинам не сможет попасть на курс. Обычно в блоге мы так или иначе затрагиваем все темы с курсов, хотя иногда проходит много времени. На тему энергии в моем блоге можно прочитать по тегам Энергия, Энергетическая яма, Ресурсы, Психоалхимия. По другим тегам тоже встречается.

О тематике нового курса подробней я писала здесь и здесь.

Давайте обсудим ваши планы на празднование Нового года, друзья.

И подведем итоги уходящего года. Их можно подводить и в границах, то есть без багов и без корон. Кто попробует?