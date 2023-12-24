Частные предприятия обяжут выполнять нормы рождаемости среди сотрудников

С марта 2024 года Минтруд начнёт собирать статистику суммарного количества детей на одного сотрудника по предприятиям с численностью сотрудников от 100 человек. Ведомство не скрывает, что уже в сентябре пройдут первые выборочные проверки организаций с самыми низкими показателями.

Чиновники планируют искать признаки дискриминации при приёме на работу и другие нарушения трудового законодательства в отношении беременных женщин и сотрудников с детьми.

“Руководители, которые не могут создать условия и мотивировать сотрудников рожать, всё ещё могут внести личный вклад и показать пример остальным. Всем, кто так боится проверок, советую начать с себя», – комментирует нововведения регионального отделения Государственной инспекции труда в Ленинградской области.

После сбора статистики все предприятия, организации и заведения разделят на три категории: зелёную, жёлтую и красную. Попавшим в желтую категорию достаточно будет разместить в организации агитационные плакаты и баннеры, а оказавшимся в красной зоне предстоит ежеквартально проводить собрания по вопросам семьи и репродуктивного здоровья.

Журналисты провели серию опросов и выяснили, что мнения серьёзно разделились. Так, психолог, специализирующийся на внутрисемейных отношениях, называет новогодние корпоративы «отличной возможностью поработать над повышением рождаемости внутри рабочего коллектива» и жалуется на нездоровую табуированность отношений с коллегами в России, хотя законом они не запрещены. Это западное веяние, которому нужно не дать прижиться в нашей стране, уверен специалист. В свою директор мебельного производства заявил, что когда коллектив на 85% состоит из мужчин, «отдуваться» за всех придётся бухгалтерии и отделу кадров.

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