 

«Чтобы не мешал делать дела» – в Кемерово для случайно избранного «кандидата от народа» устраивали фальшивые заседания горсовета

24.12.2023, 11:33, Разное
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Городской совет Кемерово с конца сентября провёл четыре фальшивых заседания из-за депутата-самовыдвиженца, который не должен был пройти в состав органа. Подлог удалось выявить случайно.

Местные СМИ утверждали, что лидер местного отделения одной из политических партий имел личный конфликт с председателем городской избирательной комиссии. В итоге последний позволил пройти в горсовет шести номинальным кандидатам «не из системы». С большинством из них удалось договориться о том, что они не будут мешать нормальному функционированию совета, но двое оказались принципиальными и начали злоупотреблять полномочиями – например, требовать проверок бизнеса, якобы нарушающего региональное и федеральное законодательство.

В октябре у одного из двух «несговорчивых» кандидатов сгорел его личный автомобиль ВАЗ-2123 2001 года выпуска, после чего он решил вместе с семьёй покинуть Кемерово и был на следующий же день исключён за прогул. Оставшийся «лишний» депутат Николай Яковлев начал угрожать вынести вопрос на федеральный уровень, привлечь СМИ и прокуратуру. Для него избрали другую тактику – горсовет начал проводить настоящие заседания втайне от склочного депутата и показательные, с его участием.

Подлог вскрылся, когда секретарь совета перепутал папки и по требованию Яковлева выдал ему настоящие решения горсовета, принятые за несколько месяцев. Он нашёл множество постановлений, изданных без его участия, но зато с его голосом. В ответ на все обвинения остальные депутаты пригрозили вызвать скорую психиатрическую бригаду, а потом и вовсе выгнали нарушителя порядка из здания.

– Проблема в том, что человек совершенно со стороны, он не понимает, как всё работает, как достигается баланс интересов, – пояснил на условиях анонимности другой член горсовета. – Нынешнее положение дел складывалось буквально десятилетиями и всегда должно быть понимание, куда можно лезть, а где голову оторвут. Человек этого понимания не имел, тормозов не имел, и конечно, какие-то варианты насчёт него прорабатывались, чтобы он не мешал делать дела. Всё делается в интересах сложившейся системы, в интересах ключевых людей, в конце концов – в интересах всего города.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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