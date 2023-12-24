В Рыбинске Volkswagen протаранил автобус

В Рыбинске, на ул. Крестовой в двигавшийся по маршруту пассажирский автобус влетел автомобиль.

Фото и виде с места аварии появились в соцсетях. На кадрах видно, что легковая машина двигалась на большой скорости. Вероятно, водитель потерял контроль над управлением, и машину понесло. В результате авто протаранило центральную часть автобуса. Передняя пара колес осталась в салоне, задняя – на асфальте.

В пресс-службе Ярославской областной прокуратуры сообщили, что за рулем автомобиля Volkswagen Arteon находилась 31-летняя женщина. Автобус, в который врезалась иномарка, следовал по маршруту №8 «Слип – Соборная площадь».

Известно, что в аварии пострадали четыре человека: женщина-водитель иномарки и три пассажира автобуса (фамилии не публикуем).

– Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Рыбинского городского прокурора Алихан Шапиев. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, – сообщили в областной прокуратуре.