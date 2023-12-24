 

Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры?

24.12.2023, 6:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

56-летний Филипп Киркоров в последнее время расцвел, похорошел и получил новую волну популярности. Новостные ленты пестрят заголовками о смене стиля и имиджа певца. Теперь он решил пообщаться с молодежью и пришел на подкаст Эльдара Джарахова, где откровенно рассказал об изнанке своей популярности и планах на будущий год.

В разговоре с блогером король эстрады рассказал, что всю жизнь посвящал себя только работе и своим поклонникам. “Знаешь, сколько мимо прошло всего?! Жизни, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха” – вспоминал певец. Он заметил, что совсем разучился отдыхать из-за такого ритма жизни.

Но сейчас Филипп Киркоров пересмотрел свое отношение к работе. У артиста появились дети и любимый человек, и он все больше времени хочет проводить дома с близкими. К тому Филипп Бедросович начал уделять много времени спорту и заботе о себе, чтобы чувствовать себя активным, здоровым и молодым.

Но, несмотря на это, всеми любимый артист не собирается завершать свою карьеру. Наоборот, у него грандиозные планы. В следующем году Филипп Киркоров планирует запустить свое театральное шоу и дальше радовать своих преданных слушателей хитами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Ректора Свободного университета Берлина призвали уйти в отставку из-за антисемитских выступлений

24.12 / Конгресс США будет решать накопившиеся проблемы после каникул

23.12 / Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу “Слово пацана”

23.12 / Роберт Фицо – Братислава никогда не даст своего согласия на членство Киева в НАТО

23.12 / Якобы главный шведский пропагандист признал превосходство России на поле боя и разочаровался в ВСУ

23.12 / Представлена предновогодняя программа фестиваля “Усадьбы Москвы. Зима”

23.12 / Гостям фестиваля “Путешествие в Рождество” предложат попробовать исторические блюда

23.12 / Украина грозится перекрыть для Запада газ из России — и это ударит по кошельку европейцев

23.12 / Ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту

23.12 / Кризис близок к точке кипения — пограничные службы Техаса не справляются с наплывом мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика