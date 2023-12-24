Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры?

56-летний Филипп Киркоров в последнее время расцвел, похорошел и получил новую волну популярности. Новостные ленты пестрят заголовками о смене стиля и имиджа певца. Теперь он решил пообщаться с молодежью и пришел на подкаст Эльдара Джарахова, где откровенно рассказал об изнанке своей популярности и планах на будущий год.

В разговоре с блогером король эстрады рассказал, что всю жизнь посвящал себя только работе и своим поклонникам. “Знаешь, сколько мимо прошло всего?! Жизни, встреч, путешествий, знакомств, просто отдыха. Банального отдыха” – вспоминал певец. Он заметил, что совсем разучился отдыхать из-за такого ритма жизни.

Но сейчас Филипп Киркоров пересмотрел свое отношение к работе. У артиста появились дети и любимый человек, и он все больше времени хочет проводить дома с близкими. К тому Филипп Бедросович начал уделять много времени спорту и заботе о себе, чтобы чувствовать себя активным, здоровым и молодым.

Но, несмотря на это, всеми любимый артист не собирается завершать свою карьеру. Наоборот, у него грандиозные планы. В следующем году Филипп Киркоров планирует запустить свое театральное шоу и дальше радовать своих преданных слушателей хитами.