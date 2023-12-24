 

ZDF – ректора Свободного университета Берлина призвали уйти в отставку из-за антисемитских выступлений

24.12.2023, 3:16, Новости дня
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Из-за громких инцидентов на почве антисемитизма в Свободном университете Берлина его ректора призвали уйти в отставку, пишет немецкий телеканал ZDF. Многие студенты-евреи боятся появляться в кампусе в одиночку или вообще не отваживаются приходить в университет, а для разгона недавней шестичасовой акции в лекционном зале пришлось вызвать полицию. Ректор покидать свой пост не намерен: по его словам, меры принимаются, где это необходимо.


AP

Антисемитские инциденты в Свободном университете (FU) Берлина достигли таких масштабов, что многие евреи больше не хотят появляться в кампусе в одиночку и боятся носить свою Звезду Давида, пишет ZDF. В то же время критика в адрес руководства университета становится всё громче.

Поводом для последних беспорядков стало письмо руководства университета от 5 декабря, в котором выражалась солидарность со всеми жертвами нынешней войны на Ближнем Востоке. Это письмо привело к дальнейшей эскалации в университете. 14 декабря группа «Студенты FU за свободную Палестину» заняла лекционный зал в знак протеста «против соучастия университета в геноциде палестинского народа Израилем». Акция продолжалась более шести часов, пока не вмешалась полиция.

Один из ораторов заявил, что «Израиль не имеет права на существование» и «израильской нации не существует». Студенты-евреи неоднократно обращались к руководству университета с просьбой прекратить акцию, однако университет сослался на свободу слова.

Вице-президент Еврейского студенческого союза Германии Ноам Петри призвал руководство университета уйти в отставку, а студентов-антисемитов — исключить из реестра. Вскоре после этого ректор университета Гюнтер Циглер отверг критику: по его словам, меры принимаются, где это необходимо. Уже выдвинуто несколько уголовных обвинений, также будет создано центральное представительство для тех, кто пострадал от антисемитизма. «Право Израиля на существование не подвергается сомнению», — подчеркнул он.


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