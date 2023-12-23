 

Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу “Слово пацана”

23.12.2023, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В дебрях отечественных кинопроектов настоящим прорывом стала история о криминальной молодежи конца 80-х и ее суровой судьбе. Сериал “Слово пацана” с первых серий увлек миллионы зрителей. Сейчас молодые артисты, сыгравшие в ленте, купаются в лучах славы. А настоящего гения, коим является Игорь Крутой, в связке с пацанским кино рассматривают единицы.

А ведь знаменитый композитор отметил свою причастность к сериалу “Слово пацана”. На официальной страничке композитора в соцсети Вконтакте появился тематический пост, где указано, что саундтрек к киноленте является его творением.

Никто иной как Игорь Крутой написал музыку к композиции “Как быть” в исполнении Александра Серова. Причем премьера состоялась в 1988 году.

Сейчас песня получила новый виток популярности среди фанатов сериала “Слово пацана”. И это в очередной раз доказывает, что некоторые произведения находят своего слушателя вне времени.

Поклонники композитора выразили восхищение его талантом в комментариях к публикации. “Всегда с большой теплотой в душе и наслаждением слушаю все ваши композиции, музыку и песни! Они прекрасны! Благодарю”, “Игорь Крутой в тандеме с Александром Серовым создали много замечательных музыкальных произведений!” — отреагировали пользователи Сети.

Примечательно, что достоинства сериала “Слово пацана” комментаторы не упомянули. Все лавры достались творцам музыкального искусства, одним из предводителей которых бессменно является Игорь Крутой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Роберт Фицо – Братислава никогда не даст своего согласия на членство Киева в НАТО

23.12 / Якобы главный шведский пропагандист признал превосходство России на поле боя и разочаровался в ВСУ

23.12 / Представлена предновогодняя программа фестиваля “Усадьбы Москвы. Зима”

23.12 / Гостям фестиваля “Путешествие в Рождество” предложат попробовать исторические блюда

23.12 / Украина грозится перекрыть для Запада газ из России — и это ударит по кошельку европейцев

23.12 / Ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту

23.12 / Кризис близок к точке кипения — пограничные службы Техаса не справляются с наплывом мигрантов

23.12 / Pост стоимости жизни гонит британцев за продуктами на чёрный рынок

23.12 / Из-за угроз России страны Северной Европы спешно заключают оборонные соглашения с США

23.12 / Немецкие фермеры не побоялись выступить против правительства и получили народную поддержку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика