Мнение: Украинские беженцы в Европе, материнский капитал в Венгрии и вручение повестки вместе с гражданством

1. Вот так выглядит карта числа беженцев с Украины в странах Евросоюза по данным за октябрь 2023 года. Числа уже относительно устоявшиеся – во-первых, после первой волны беженцев в прошлом году многие вернулись (зря), во-вторых, с тех пор украинские власти закрутили гайки, взятки на таможне стали большинству не по карману (ссылка).



В отдельных государствах ЕС осело по несколько сот тысяч беженцев, в Германии и Польше – по миллиону. Это значительная, весьма заметная прибавка к населению этих стран. Причём речь идёт о белом европейском населении, гораздо лучше готовом к интеграции в европейское общество и относительно хорошо образованном, если сравнивать с мигрантами из Африки и Ближнего Востока.

И в Германии, и в Польше сейчас демографический кризис, так что такие вливания свежей крови (а большинство беженцев – это женщины и дети) являются вполне действенным способом несколько оживить демографию этих дряхлеющих стран. Что отчасти объясняет, почему они так себя повели, приняв всяческое участие в поддержке госпереворота в Киеве 2014 года, в разжигании конфликта Украины и России, в доведении его до открытой войны и в её максимальном затягивании.

Впрочем, этот демографический вампиризм будет иметь временный и ограниченный эффект. Вымирание коренных европейцев и их замещение мигрантами из Африки и Азии продолжится, «украинская инъекция» даст отдельным принимающим странам в лучшем случае несколько процентов населения, что оттянет демографический коллапс на несколько лет.

В конечном счёте, это может плохо обернуться для европейцев. Рано или поздно военные действия закончатся, и многие беженцы вернутся обратно, при этом они могут увлечь за собой в Россию коренных жителей ЕС, с которыми были установлены родственные или дружеские связи. Конечно, носителей неоукраинской идеологии к нам постараются не допустить, а что с ними делать – это уже будет европейская проблема, а не наша.

2. Российские власти часто критикуют за программу материнского капитала – она, мол, не работает, а в мире якобы никто ничем подобным не занимается. Бесполезно стимулировать рождаемость деньгами, говорят критики.

Эффективность маткапитала – отдельная тема. Но факт в том, что подобные программы есть и в других странах. Например, в Венгрии. Цитирую новость от 2019 года, когда венгерский маткапитал только ещё вводили (ссылка):



По условиям государственного плана, каждая женщина моложе 40 лет при первом замужестве получает беспроцентную ссуду от государства в размере €31 417 для свободного использования. При рождении первого ребенка выплата такого кредита приостанавливается на три года, появление второго ребенка сокращает размер необходимой для возврата государству сумму до €10 тыс. Рождение третьего ребенка освобождает матерей от выплаты всей суммы кредита.

Кроме того, правительство заложило в бюджет меру по облегчению кредитных программ для многодетных семей при приобретении жилья и возможность получения ипотеки по упрощенной процедуре, а также гарантировало выделение ссуды для многодетных семей. Семьи с тремя детьми смогут получить ссуду в размере €7,5 тыс. при покупке семейных минивэнов. А женщины, родившие четырех и более детей, будут в будущем освобождены от уплаты налогов до конца жизни.

“Эта мера стала ответом венгров на сокращение рождаемости”, – объявил глава правительства Венгрии в своем ежегодном обращении к согражданам. Дополнительной мерой, по его словам, станет увеличение количества детских садов.

Как видите, условия в Венгрии пожёстче наших: часть денег нужно вернуть, если детей в итоге менее трёх.

3. Многие у нас выступали за то, чтобы всех новых граждан России немедленно ставили на воинский учёт, сразу выдавали повестки в армии. Вот, пожалуйста – в Петербурге начали внедрять соответствующую практику (ссылка):

Торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге совместили с вручением повесток. <…>

Как разъяснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мероприятие состоялось в здании УМВД России по Калининскому району города.

Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию и законы России, отметили в ведомстве.

После чего им тут же в присутствии сотрудников военного комиссариата и Военно-следственного отдела Санкт-Петербургского гарнизона вручили повестки о постановке на воинский учет.