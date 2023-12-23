 

Мнение: О бунте ветеранов… Путину стоит опасаться?

23.12.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Есть категория граждан России, с которой совладать полицейщине крайне сложно. И не столько из-за физических кондиций, сколько из-за моральных проблем. Всё же не принято «обижать» стариков и ветеранов. Харам это для молодых и здоровых парней.

Вот почему на пенсионеров сделана серьёзная ставка в предстоящей политической борьбе.

И самое интересное — начинается.

КПРФ на будущих президентских выборах решила дать дорогу молодым, но проверенным и опытным кадрам. Вместо почти 80-летнего Геннадия Зюганова на них пойдёт позориться 75-летний Николай Харитонов. Возраст — его главное достоинство: кандидат от коммунистов старше Владимира Путина.

А ещё из политического нафталина неожиданно вытряхнули совсем молоденького, точнее моложавого 65-летнего на момент выборов Сергея Бабурина. У него как минимум то достоинство, что более 0,5% голосов не набирал на таких плебисцитах.

Жаль, ещё один нафталиновый ветеран, 73-летний Григорий Явлинский «соскочил». А независимую кандидатку 40-летнюю экс-мундепа Елену Дунцову, заявившую пару месяцев назад, что «последние десять лет #Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение», не подпустили даже к сбору подписей.

В общем, ни молодых, ни оппозиционных на выборы не пускают: в бой идут одни старики.

Ну и как с такими быть Владимиру Путину, когда их даже бить неудобно?

Много ли чести в такой победе?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа одесских подпольщиков

23.12 / В Москве накрыли сеть вербовщиков ЛГБТ*, тайно переправлявших своих сторонников в Армению

23.12 / Мнение: Ритуал и порядок

23.12 / В живых новогодних ёлках нашли опасные для здоровья токсины

23.12 / Диетолог назвала 4 витамина, которых не хватает людям зимой

23.12 / Как включить ежедневную медитацию в свой распорядок дня и почему это так полезно для нашего здоровья

23.12 / “Артист в доме должен быть один”: Юлия Савичева о 10-летних отношениях, развитой интуиции, медитации и материнстве

23.12 / Скандалы: Лукавый небоскреб

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: За русофобию будут наказывать

23.12 / Мнение: Почему в СССР строителям приходилось работать подпольно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика