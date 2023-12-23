Мнение: О бунте ветеранов… Путину стоит опасаться?

Есть категория граждан России, с которой совладать полицейщине крайне сложно. И не столько из-за физических кондиций, сколько из-за моральных проблем. Всё же не принято «обижать» стариков и ветеранов. Харам это для молодых и здоровых парней.

Вот почему на пенсионеров сделана серьёзная ставка в предстоящей политической борьбе.

И самое интересное — начинается.

КПРФ на будущих президентских выборах решила дать дорогу молодым, но проверенным и опытным кадрам. Вместо почти 80-летнего Геннадия Зюганова на них пойдёт позориться 75-летний Николай Харитонов. Возраст — его главное достоинство: кандидат от коммунистов старше Владимира Путина.

А ещё из политического нафталина неожиданно вытряхнули совсем молоденького, точнее моложавого 65-летнего на момент выборов Сергея Бабурина. У него как минимум то достоинство, что более 0,5% голосов не набирал на таких плебисцитах.

Жаль, ещё один нафталиновый ветеран, 73-летний Григорий Явлинский «соскочил». А независимую кандидатку 40-летнюю экс-мундепа Елену Дунцову, заявившую пару месяцев назад, что «последние десять лет #Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение», не подпустили даже к сбору подписей.

В общем, ни молодых, ни оппозиционных на выборы не пускают: в бой идут одни старики.

Ну и как с такими быть Владимиру Путину, когда их даже бить неудобно?

Много ли чести в такой победе?

—