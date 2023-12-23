Мнение: О бунте ветеранов… Путину стоит опасаться?
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Есть категория граждан России, с которой совладать полицейщине крайне сложно. И не столько из-за физических кондиций, сколько из-за моральных проблем. Всё же не принято «обижать» стариков и ветеранов. Харам это для молодых и здоровых парней.
Вот почему на пенсионеров сделана серьёзная ставка в предстоящей политической борьбе.
И самое интересное — начинается.
КПРФ на будущих президентских выборах решила дать дорогу молодым, но проверенным и опытным кадрам. Вместо почти 80-летнего Геннадия Зюганова на них пойдёт позориться 75-летний Николай Харитонов. Возраст — его главное достоинство: кандидат от коммунистов старше Владимира Путина.
А ещё из политического нафталина неожиданно вытряхнули совсем молоденького, точнее моложавого 65-летнего на момент выборов Сергея Бабурина. У него как минимум то достоинство, что более 0,5% голосов не набирал на таких плебисцитах.
Жаль, ещё один нафталиновый ветеран, 73-летний Григорий Явлинский «соскочил». А независимую кандидатку 40-летнюю экс-мундепа Елену Дунцову, заявившую пару месяцев назад, что «последние десять лет #Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение», не подпустили даже к сбору подписей.
В общем, ни молодых, ни оппозиционных на выборы не пускают: в бой идут одни старики.
Ну и как с такими быть Владимиру Путину, когда их даже бить неудобно?
Много ли чести в такой победе?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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