Рупор кремлевской пропаганды: Работа одесских подпольщиков

Одесские партизаны пустили https://t.me/otryadkovpaka/32941 под откос эшелон с военной помощью стран НАТО

По сообщению подпольщиков, работающих в Укрзализныце, около 23.00 22 декабря в районе села Великодолинское Одесской области произошёл подрыв железнодорожного состава с военным грузом. Большая часть имущества выведена из строя. Район происшествия оцеплен бандеровцами. Ведутся спасательные работы.

Предварительно известно, что в результате детонации боеприпасов уничтожена партия помощи из Германии: БПЛА Vector, боеприпасы к танкам Леопард, 155 мм снаряды и системы РЭБ.

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