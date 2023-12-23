 

Рупор кремлевской пропаганды: Работа одесских подпольщиков

23.12.2023, 20:40, Разное
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Одесские партизаны пустили https://t.me/otryadkovpaka/32941 под откос эшелон с военной помощью стран НАТО
По сообщению подпольщиков, работающих в Укрзализныце, около 23.00 22 декабря в районе села Великодолинское Одесской области произошёл подрыв железнодорожного состава с военным грузом. Большая часть имущества выведена из строя. Район происшествия оцеплен бандеровцами. Ведутся спасательные работы.
Предварительно известно, что в результате детонации боеприпасов уничтожена партия помощи из Германии: БПЛА Vector, боеприпасы к танкам Леопард, 155 мм снаряды и системы РЭБ.

Источник: Colonel Cassad


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