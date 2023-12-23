В Москве накрыли сеть вербовщиков ЛГБТ*, тайно переправлявших своих сторонников в Армению

Московским силовикам

удалось пресечь деятельность обширной сети вербовщиков, предлагавших молодым

людям вступить в свои ряды, пройти образовательные курсы и переехать для

осуществления экстремистской деятельности в страны Закавказья. За 2 года они

перевезли в Ереван порядка 500 новоиспечённых графических дизайнеров и составителей кода на Python.

Ячейка, которую

удалось разоблачить благодаря грамотным действиям спецслужб, насчитывала 11

человек. Они выбрали местом своих сборищ местную кальянную. Экстремисты

рекламировали в соцсетях различные «образовательные» курсы и обещали в

короткий срок сделать из новичка высокооплачиваемого специалиста. Молодые люди,

пришедшие изучать скриптовый язык Python, графический или веб-дизайн, подвергались

настойчивой обработке экстремистской идеологией. В результате многие из них переходили

на сторону ЛГБТ* и тайно переправлялись в Ереван, где, по утверждению лидеров

организации, создавалось «ЛГБТ-государство».

«Все

подозреваемые уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием, –

говорит представитель спецслужб. – Ячейка ЛГБТ, которую мы вычислили, была

хорошо законспирирована и действовала под легальным прикрытием обучающих

курсов. На самом деле вместе с «Питоном» ученикам прививались и антиценности:

курение вейпа, посещение кофеен, гомосексуализм. К сожалению, в обеих столицах

и других крупных городах ещё остались подобные ячейки, но со временем мы выжжем

эту скверну калёным железом. А молодым людям, которые хотят попробовать себя в IT, я рекомендую изучать ассемблер,

С++ и теорию компиляторов».

* Запрещённое в

России экстремистское движение

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