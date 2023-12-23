 

В Москве накрыли сеть вербовщиков ЛГБТ*, тайно переправлявших своих сторонников в Армению

23.12.2023, 20:33, Разное
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Московским силовикам
удалось пресечь деятельность обширной сети вербовщиков, предлагавших молодым
людям вступить в свои ряды, пройти образовательные курсы и переехать для
осуществления экстремистской деятельности в страны Закавказья. За 2 года они
перевезли в Ереван порядка 500 новоиспечённых графических дизайнеров и составителей кода на Python.

Ячейка, которую
удалось разоблачить благодаря грамотным действиям спецслужб, насчитывала 11
человек. Они выбрали местом своих сборищ местную кальянную. Экстремисты
рекламировали в соцсетях различные «образовательные» курсы и обещали в
короткий срок сделать из новичка высокооплачиваемого специалиста. Молодые люди,
пришедшие изучать скриптовый язык Python, графический или веб-дизайн, подвергались
настойчивой обработке экстремистской идеологией. В результате многие из них переходили
на сторону ЛГБТ* и тайно переправлялись в Ереван, где, по утверждению лидеров
организации, создавалось «ЛГБТ-государство».

«Все
подозреваемые уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием, –
говорит представитель спецслужб. – Ячейка ЛГБТ, которую мы вычислили, была
хорошо законспирирована и действовала под легальным прикрытием обучающих
курсов. На самом деле вместе с «Питоном» ученикам прививались и антиценности:
курение вейпа, посещение кофеен, гомосексуализм. К сожалению, в обеих столицах
и других крупных городах ещё остались подобные ячейки, но со временем мы выжжем
эту скверну калёным железом. А молодым людям, которые хотят попробовать себя в IT, я рекомендую изучать ассемблер,
С++ и теорию компиляторов».

* Запрещённое в
России экстремистское движение

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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