Мнение: Ритуал и порядок
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Объяснение того, почему сериал “Слово пацана” так популярен, скорее всего не политическое, как предполагают многие, а технологическое. Тем более, что на Западе этот сериал тоже набирает популярность.
Если мы вспомним, то сериал “Игра в кальмара” был настоящим событием и маски из этого сериала продолжительное время были еще популярней, чем слово “чушпаны”.
Если кто-то сейчас снимет сериал о секте, религиозной или субкультурной, но не так как “Однажды в Голливуде” Тарантино, где зрителя не вводят внутрь секты, оставляют вовне, а там, где введут в ее быт, вовлекут в подробности устройства, этот сериал побьет рейтинги. Качество сериала при этом может быть ниже среднего. Достаточно, чтобы были бытовые подробности, целостность и атмосферность, то есть чтобы было воспроизведено психологическое пространство.
Будь это даже ремейк на “Историю О”, где девушек свозят в некий замок к богатым господам для участия в интерактивном бдсм-квесте, или, наоборот, на “Тимур и его команда”, где организованный отряд юных активистов помогает всем нуждающимся (в идеале еще и решает хитроумные задачи, как доктор Хаус или Шерлок) вот это будет востребовано. Главное, чтобы в такой организации были свои четкие правила, чем жестче, тем лучше, вплоть до униформы и сленга, и – свои ритуалы.
Организованная субреальность – вот на что хочется смотреть современному зрителю.
Ему интересно, он залипает, даже если страшно смотреть.
И связано это не с политикой, скорее политика связана с этим.
Главная причина – формирование сетевого общества.
Появление сетевого общества – это возникновение новых культурных и пространственно-временных отношений, это глобальная трансформация не только социальных связей, но и индивидуальных психических структур.
Сетевое общество сейчас проходит стадию младенчества, со свойственной ему тягой к ритуалам.
Если у вас был маленький ребенок, вы помните, какой протест у двухлетки вызвало нарушение очередности в быту и рутине. Это связано с тревогой, которая охватывает психику в условиях хаоса и избытка неорганизованных впечатлений. Если пока что нет организации изнутри, она должна быть снаружи.
Сетевое общество – это общество, в котором внезапно пропали границы, которое внезапно, благодаря Сети, расширилось от одного двора до целого мира, в котором постоянно улетают и фокус и локус и поэтому “едет крыша”. А также едет пол. Это произошло слишком быстро, не успели возникнуть и сложиться адаптационные механизмы.
Именно поэтому люди с такой охотой сейчас погружаются в просмотр историй о группировках. И чем больше хаоса в их жизни, тем охотней. Пока идет процесс формирования внутренних ограничений, психика ищет внешних опор. Этот процесс бессознательный. Сознательно никто не захочет отказаться от свободы, но от избытка возможностей накапливается тревога, которая толкает в убежище.
Выход – в формировании личных границ, личных ценностей и приоритетов.
Как из хаоса получается порядок?
Путем разделения и сортировки.
Примерно как в случае с уборкой, которую очень модно анализировать на предмет алгоритма в последние годы. Отсюда популярность “магической уборки”. Обратите внимание, уборка была популярна всегда, всегда была нужда в порядке и чистоте, а вот анализировать уборку и создавать алгоритмы “магической уборки” стало так популярно только сейчас.
Из чего состоит любое наведение порядка?
Сначала отделение нужных вещей от лишних, то есть дифференциация.
В том числе отделение вещей от мусора и пыли, зерен от плевел.
Потом сортировка нужных вещей.
Дальше дополнение порядка необходимыми предметами, чтобы привести все к смыслу и красоте.
Это касается любого порядка, и материального и нет.
В космогонических мифах о сотворении мира из хаоса боги последовательно отделяли:
– Ночь от Тьмы
– Землю от Неба
– Сушу от Воды
– Тепло от Холода
Так возникли четыре элемента, из которых потом, путем химического и физического синтеза, были созданы живые существа.
Это вкратце начала алхимии. Но и естествознания это начала, в упрощенном изложении, и натурфилософии.
Следующий год по восточному календарю – год Дракона.
Распределение годов по животным – это понятие о 12-летнем цикле Юпитера. Самые важные циклы для человека – это год, время обращения Земли вокруг Солнца, месяц (изначально лунный, обращение Луны вокруг Земли) и 12 лет. О циклах и их значении для социальных и индивидуальных процессах потом подробней поговорим, после новогоднего курса.
Дракон – символ дружбы с хаосом. Прирученный дракон Сируш – спутник Мардука, главного бога вавилонян, победившего хаос, змею Тиамат, и создавшего мир. Дракон – химера, возникшая из змеи путем воображаемой или реальной селекции. В настоящее время археологи сомневаются, является ли дракон полностью мифическим животным или такие рептилии все же существовали.
Освоение ритуала – это единственный способ дружбы с хаосом.
Там, где чужой ритуал становится собственной игрой, возникает творчество.
Поэтому дракон – это еще символ творчества.
Все хорошо знают, к чему приводит тоталитаризм и диктатура.
К угнетению творческого начала, технологическому регрессу, культурной деградации.
В ситуации полного хаоса диктатура дает преимущество, но короткое время, потом живая система приходит в упадок, если в ней не появляется достаточно свободы.
Другая крайность – свобода без ограничений.
Снятие запретов сначала высвобождает спонтанность, стимулирует творчество, а потом приводит к обратному эффекту, к разложению, как любой беспорядок.
Единственный выход – научиться создавать порядок изнутри. Не убивать дракона, а приучить его и подружиться с ним.
Только тогда можно жить в условиях свободы, сознательно соблюдая порядок.
Нужно научиться уважать ритуал, чтобы его использовать, потому что отвергающих его он притягивает и засасывает в воронку как зрителей, с восторгом и ужасом наблюдающих марширующих нацистов или социальные тюремные эксперимент.
Секрет, открытый З. Фрейдом: все, что вытесняется, набирает силу.
Как дракон, который прилетает раз в год или в месяц, чтобы получить дань.
Завтра, 24-го декабря, утром, начнут продаваться места на новогодний курс.
На курсе попробуем разобраться, что такое энергетический капитал и как он растет.
Кто не сможет попасть на курс, у того будет возможность со временем узнать это из блога.
Источник: Эволюция
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