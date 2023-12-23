Мнение: Ритуал и порядок

Объяснение того, почему сериал “Слово пацана” так популярен, скорее всего не политическое, как предполагают многие, а технологическое. Тем более, что на Западе этот сериал тоже набирает популярность.

Если мы вспомним, то сериал “Игра в кальмара” был настоящим событием и маски из этого сериала продолжительное время были еще популярней, чем слово “чушпаны”.

Если кто-то сейчас снимет сериал о секте, религиозной или субкультурной, но не так как “Однажды в Голливуде” Тарантино, где зрителя не вводят внутрь секты, оставляют вовне, а там, где введут в ее быт, вовлекут в подробности устройства, этот сериал побьет рейтинги. Качество сериала при этом может быть ниже среднего. Достаточно, чтобы были бытовые подробности, целостность и атмосферность, то есть чтобы было воспроизведено психологическое пространство.

Будь это даже ремейк на “Историю О”, где девушек свозят в некий замок к богатым господам для участия в интерактивном бдсм-квесте, или, наоборот, на “Тимур и его команда”, где организованный отряд юных активистов помогает всем нуждающимся (в идеале еще и решает хитроумные задачи, как доктор Хаус или Шерлок) вот это будет востребовано. Главное, чтобы в такой организации были свои четкие правила, чем жестче, тем лучше, вплоть до униформы и сленга, и – свои ритуалы.

Организованная субреальность – вот на что хочется смотреть современному зрителю.

Ему интересно, он залипает, даже если страшно смотреть.

И связано это не с политикой, скорее политика связана с этим.

Главная причина – формирование сетевого общества.

Появление сетевого общества – это возникновение новых культурных и пространственно-временных отношений, это глобальная трансформация не только социальных связей, но и индивидуальных психических структур.

Сетевое общество сейчас проходит стадию младенчества, со свойственной ему тягой к ритуалам.

Если у вас был маленький ребенок, вы помните, какой протест у двухлетки вызвало нарушение очередности в быту и рутине. Это связано с тревогой, которая охватывает психику в условиях хаоса и избытка неорганизованных впечатлений. Если пока что нет организации изнутри, она должна быть снаружи.

Сетевое общество – это общество, в котором внезапно пропали границы, которое внезапно, благодаря Сети, расширилось от одного двора до целого мира, в котором постоянно улетают и фокус и локус и поэтому “едет крыша”. А также едет пол. Это произошло слишком быстро, не успели возникнуть и сложиться адаптационные механизмы.

Именно поэтому люди с такой охотой сейчас погружаются в просмотр историй о группировках. И чем больше хаоса в их жизни, тем охотней. Пока идет процесс формирования внутренних ограничений, психика ищет внешних опор. Этот процесс бессознательный. Сознательно никто не захочет отказаться от свободы, но от избытка возможностей накапливается тревога, которая толкает в убежище.

Выход – в формировании личных границ, личных ценностей и приоритетов.

Как из хаоса получается порядок?

Путем разделения и сортировки.

Примерно как в случае с уборкой, которую очень модно анализировать на предмет алгоритма в последние годы. Отсюда популярность “магической уборки”. Обратите внимание, уборка была популярна всегда, всегда была нужда в порядке и чистоте, а вот анализировать уборку и создавать алгоритмы “магической уборки” стало так популярно только сейчас.

Из чего состоит любое наведение порядка?

Сначала отделение нужных вещей от лишних, то есть дифференциация.

В том числе отделение вещей от мусора и пыли, зерен от плевел.

Потом сортировка нужных вещей.

Дальше дополнение порядка необходимыми предметами, чтобы привести все к смыслу и красоте.

Это касается любого порядка, и материального и нет.

В космогонических мифах о сотворении мира из хаоса боги последовательно отделяли:

– Ночь от Тьмы

– Землю от Неба

– Сушу от Воды

– Тепло от Холода

Так возникли четыре элемента, из которых потом, путем химического и физического синтеза, были созданы живые существа.

Это вкратце начала алхимии. Но и естествознания это начала, в упрощенном изложении, и натурфилософии.

Следующий год по восточному календарю – год Дракона.

Распределение годов по животным – это понятие о 12-летнем цикле Юпитера. Самые важные циклы для человека – это год, время обращения Земли вокруг Солнца, месяц (изначально лунный, обращение Луны вокруг Земли) и 12 лет. О циклах и их значении для социальных и индивидуальных процессах потом подробней поговорим, после новогоднего курса.

Дракон – символ дружбы с хаосом. Прирученный дракон Сируш – спутник Мардука, главного бога вавилонян, победившего хаос, змею Тиамат, и создавшего мир. Дракон – химера, возникшая из змеи путем воображаемой или реальной селекции. В настоящее время археологи сомневаются, является ли дракон полностью мифическим животным или такие рептилии все же существовали.

Освоение ритуала – это единственный способ дружбы с хаосом.

Там, где чужой ритуал становится собственной игрой, возникает творчество.

Поэтому дракон – это еще символ творчества.

Все хорошо знают, к чему приводит тоталитаризм и диктатура.

К угнетению творческого начала, технологическому регрессу, культурной деградации.

В ситуации полного хаоса диктатура дает преимущество, но короткое время, потом живая система приходит в упадок, если в ней не появляется достаточно свободы.

Другая крайность – свобода без ограничений.

Снятие запретов сначала высвобождает спонтанность, стимулирует творчество, а потом приводит к обратному эффекту, к разложению, как любой беспорядок.

Единственный выход – научиться создавать порядок изнутри. Не убивать дракона, а приучить его и подружиться с ним.

Только тогда можно жить в условиях свободы, сознательно соблюдая порядок.

Нужно научиться уважать ритуал, чтобы его использовать, потому что отвергающих его он притягивает и засасывает в воронку как зрителей, с восторгом и ужасом наблюдающих марширующих нацистов или социальные тюремные эксперимент.

Секрет, открытый З. Фрейдом: все, что вытесняется, набирает силу.

Как дракон, который прилетает раз в год или в месяц, чтобы получить дань.

Завтра, 24-го декабря, утром, начнут продаваться места на новогодний курс.

На курсе попробуем разобраться, что такое энергетический капитал и как он растет.

Кто не сможет попасть на курс, у того будет возможность со временем узнать это из блога.