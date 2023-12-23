 

В живых новогодних ёлках нашли опасные для здоровья токсины

23.12.2023, 20:22, Разное
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Американские исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) провели исследование, чтобы оценить влияние летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых живыми рождественскими и новогодними елками, на состав воздуха внутри домов. В результате исследования было обнаружено, что некоторые из этих естественных выбросов могут превращаться в токсичные вещества. Подробности исследования опубликованы в научном журнале Indoor Environments (IE).

Свежий аромат хвойных деревьев связан с группой ЛОС, называемой монотерпенами. Эти вещества также встречаются в освежителях воздуха, свечах и некоторых средствах личной гигиены. До недавнего времени было мало известно о том, как монотерпены взаимодействуют с другими компонентами воздуха в помещении.

Чтобы измерить количество и тип ЛОС, выделяемых украшенной игрушками и гирляндами пихтой Дугласа, исследователи поместили дерево в специальную камеру на 17 дней и использовали масс-спектрометрию. Затем они проанализировали, как эти соединения реагируют с другими компонентами воздуха в помещении.

Исследование показало, что монотерпены от елки вступают в реакцию с озоном, который образуется в воздухе под воздействием ультрафиолетового излучения. В результате этой реакции образуются различные побочные продукты, включая токсичный формальдегид и другие активные химические вещества. С течением времени концентрация монотерпенов снижалась, а уровень формальдегида увеличивался.

Ученые отметили, что для большинства людей нет необходимости беспокоиться о таких процессах, поскольку количество образовавшегося формальдегида оказалось крайне незначительным – всего одна часть на миллиард. Это значительно ниже среднего содержания формальдегида в жилых домах, на 20-30 раз.

Кроме того, исследователи обнаружили, что наибольшее количество монотерпенов выделяется в воздух в течение первых трех дней после срубки дерева. Поэтому рекомендуется оставить приобретенную елку на трое суток в гараже или на балконе перед установкой в доме, чтобы дать возможность большей части ЛОС выветриться.


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