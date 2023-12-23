Диетолог назвала 4 витамина, которых не хватает людям зимой

Диетолог из Научно-медицинского исследовательского центра Эндокринологии Минздрава РФ Анастасия Анохина выявила четыре важных витамина, которых часто не хватает в организме зимой. Включение их в рацион может помочь избежать сезонных заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.

1. Витамин D: Зимой, когда солнечных лучей мало, организму часто не хватает витамина D. Его можно восполнить специальными препаратами, но всегда с согласия врача.

2. Витамин C: Укрепите иммунитет, добавив в рацион квашеную капусту, цитрусовые и киви.

3. Витамин A: Этот витамин важен для работы внутренних органов и содержится в куриных яйцах, моркови, тыкве и хурме. Ретинол лучше усваивается с растительными маслами.

4. Витамины группы B: Они укрепляют нервную систему и улучшают работу мозга. Получить их можно из круп, цельнозерновой муки, грибов и рыбы.