Как включить ежедневную медитацию в свой распорядок дня и почему это так полезно для нашего здоровья

Как показал ряд исследований, в которых в числе прочего были задействованы и тибетские монахи, медитация приносит большую пользу здоровью человека. Речь идет о снижении стресса, контроле над беспокойством и над болью, эмоциональном оздоровлении, улучшении сна, предотвращении старения мозга, росте внимательности, повышении осознанности.

Как видим, преимущества, которые дает такая практика, весьма существенны. Однако следует учитывать, что медитация будет работать лишь в том случае, если занятия будут регулярными. Эксперты дают советы о том, как включить ежедневную медитацию в свой распорядок дня.

Устраивайтесь поудобнее

Когда речь заходит медитации, мы, как правило, представляем человека, сидящего в позе лотоса. Однако эта поза удобна не для всех, поэтому необязательно сидеть именно в ней, чтобы хорошо медитировать.

Можно выбрать удобное для вас естественное положение, в котором вы сможете с комфортом находится некоторое время. Вполне приемлемы как сидение на стуле, так и лежание, и стояние. Если вам трудно быть неподвижным, попробуйте медитировать во время ходьбы.

Выберите время и место

Хорошей идеей будет медитировать в одно и то же время и в одном и том же месте каждый день. Лучшее время для медитации – это то, которое вы спокойно можете выделить. Поэкспериментируйте с различными вариантами, чтобы определить, какой из них наиболее оптимален.

Это может быть ранним утром, сразу же после пробуждения, незадолго до сна, во время поездки на работу или в обеденный перерыв. Главное – стараться придерживаться своего расписания. Регулярность действий поможет выработать новую привычку и укоренить ее в вашей повседневной жизни.

Начните с малого

Новичкам рекомендуется начинать с пятиминутной медитации, занимаясь три раза в неделю, и постепенно увеличивать количество минут по мере того, как эта практика становится неотъемлемой частью вашей рутины. Поначалу вы можете не чувствовать себя особенно осознанным или умиротворенным, и это нормально. Продолжайте ежедневно оставаться наедине со своими мыслями по пять минут каждый день.

Не пытайтесь как-то их регулировать, просто наблюдайте за ними, проявляя к ним интерес. Со временем вы ощутите всю прелесть медитации и будете стремиться к этому занятию. Не переживайте, если у вас не получится медитировать по 30 минут в день, даже 10-15 минут принесут свои плоды.

Обратитесь к приложению или к подкасту

Медитации с гидом можно найти в различных приложениях, многие из которых бесплатны. Такой выбор будет, во-первых, облегчать процесс, а во-вторых, будет его стимулировать. Больше узнавая об особенностях данной практики, вы больше заинтересуетесь ею.

Вы также можете настроить приложение, чтобы отслеживать свой прогресс и настраивать стиль медитации в зависимости от вашего текущего настроения.”Спокойствие”, “Свободное пространство” и “На десять процентов счастливее” – вот некоторые из самых популярных приложений.

Продолжайте в том же духе

Не паникуйте, если медитировать не получается с первого раза. Проявите любопытство и непредубежденность, чтобы исследовать любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Разберитесь, чувствуете вы беспокойство, усталость, может быть, скуку.

Примите эти чувства и вносите изменения по мере необходимости, ориентируясь на свои выводы. Например, попробуйте медитировать в другом месте или в другой позе, или в другое время суток.

Знайте, когда это не работает

Если у человека на первых порах не получается сосредоточиться, его мысли блуждают, не стоит отчаиваться, потому что это вполне естественно. По мере продолжения занятий, таких блужданий будет становиться все меньше, но они все равно будут появляться время от времени.

В такой ситуации нужно лишь мягко переориентировать себя на концентрацию. В редких случаях во время медитации люди могут сильно грустить, беспокоиться или паниковать. Тогда, прежде чем продолжать занятия, нужно проконсультироваться с профессионалом.

Начало занятий

Базовая медитация выглядит следующим образом. Найдите приятное место, чтобы посидеть и расслабиться. Установите таймер продолжительностью от трех до пяти минут. Начните с концентрации на своем дыхании. Обратите внимание на ощущения при каждом вдохе и выдохе. Медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте так, чтобы это было естественно. Когда ваш разум блуждает, определите возникающие мысли, отпустите их и верните свое внимание к дыханию. Не волнуйтесь, если это повторится.

Откройте глаза, когда ваше время истечет. Обратите внимание на окружающую среду, свое тело и свои эмоции. Возможно, вы почувствуете себя по-другому, но также возможно, что и нет. Но со временем вы, несомненно, поймете, что начинаете лучше осознавать как свой личный опыт, так и свое окружение. Эти ощущения сохраняются еще долго после того, как вы закончили медитировать.