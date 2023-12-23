“Артист в доме должен быть один”: Юлия Савичева о 10-летних отношениях, развитой интуиции, медитации и материнстве

Юлия Савичева – финалистка проекта «Фабрика звезд 2», участница конкурса «Евровидение-2004». У этой исполнительницы потрясающий вокал, она незабываемо играет на гитаре и барабанах. Будущая певица родилась 14 февраля 1987 года в семье музыкантов. Любовь к сцене появилась с детства. Маленькая Юля замирала от восторга, слушая популярные песни. Она мечтала выступать на сцене и часто представляла себе, как ее желание воплотится в реальность. Ее успех на эстраде обусловлен непрерывной работой над собой, стремлением максимально раскрыть талант, проявить творческие способности.

Развитая интуиция

У Юлии имеется ощутимая связь с тонким миром. Она иногда заранее предчувствует какие-то события. Артистка сама предсказала время появления на свет своей дочери Анечки. Просто внутри неожиданно появился голос, который сообщил, что это будет пятница конкретного числа и месяца. Ей часто снятся вещие сны, в которых ее кто-то о чем-то предупреждает, либо просто сообщает нужную информацию. Бывают и совсем интересные случаи. Однажды ей приснился сон, в котором фигурировал покойник: незнакомый мужчина разговаривал с ней, о чем-то просил и расспрашивал. В результате вся семья заболела ковидом. То есть, сон стал предупреждением о серьезной опасности.

Развитая интуиция помогает Юлии и в обычной жизни. Например, она может интуитивно поступать правильно, опираясь на внутреннее чувство. Никакими разумными доводами объяснить это невозможно. Когда надо принять какое-то взвешенное решение, интуиция выступает своеобразным проводником, помогает ощутить прилив сил и уверенность в выборе. Надо признать, это очень ценный дар, помогающий двигаться по жизни.

Длительные отношения

Савичева считает, что только продолжительный союз имеет право называться семьей. Между супругами должно существовать понимание и принятие. Полное доверие невозможно, если люди не прошли друг с другом серьезные испытания, не смогли увидеть скрытых сторон характера. Юлия замужем за музыкантом Александром Аршиновым.

У любящих супругов растет дочь Анна. Они вместе десять лет. За это время, по мнению артистки, муж и жена становятся по-настоящему родными, начинают воспринимать друг друга как очень дорогих сердцу людей. Вместе решаются проблемы, сложные жизненные противоречия и задачи. Вообще формируется привычка смотреть в одном направлении. Длительные отношения говорят о зрелости самих участников процесса.

Муж Александр на многое готов ради своей избранницы. В частности, он принял непростое решение, отчасти пожертвовав личными амбициями ради творческой самореализации жены. Супруг заявил, что артист в доме должен быть один. Тем самым мужчина обнаружил талант Юлии, которому можно уступить и отдать предпочтение. Ведь настоящая любовь такова – она всегда хочет отдать, а не получить.

Что заряжает энергией

Певица убеждена в том, что для сохранения внутреннего равновесия нужно уметь переосмыслить отрицательный опыт. Следует посвящать личное время тому, что способно перезагрузить, помочь увидеть истину. Сама Юлия в моменты сильного волнения и тревоги любит убираться в квартире. Тем самым она очищает не только физическое пространство, но и старательно освобождается от накопившихся негативных мыслей.

Артистка подчеркивает необходимость периодического проведения такой «чистки». Можно заниматься духовными практиками, например, медитацией, слушать музыку. Занятия должны соответствовать настроению и тому, в чем ты нуждаешься в настоящий момент времени. Ее саму заряжает альбом Макса Фадеева «Ножницы». Главное при этом, выплеснуть эмоции, не держать их запертыми внутри.

Быть искренней

Открытая позиция дает отдачу, способствует творческому самовыражению. Нужно обязательно быть честным на сцене, выкладываться полностью и без остатка. Не зазорно показывать боль, разделять эмоции со своим слушателем. В конце концов, искренность подкупает зрительскую аудиторию куда сильнее, чем все ухищрения вместе взятые.

Протягивая свое открытое сердце на ладони, мы надеемся получить в ответ принятие, радость и понимание. Настоящий артист всегда ждет именно этого. Он просто хочет рассказать о себе и быть услышанным. Через творчество делится сокровенными мыслями и чувствами.

Отношение к материнству

После рождения дочери певица пересмотрела имеющиеся внутренние противоречия, поменяла отношение к некоторым людям, смогла отпустить старые обиды. Ссоры, недопонимания, желание кому-то что-то доказать – все это уходит на второй план, когда твой собственный мир так сильно меняется.

Юлия стала замечать больше нюансов, осознала, что «жизнь цветная, а не черно-белая». Говоря иными словами, материнство открывает в женщине грани, о существовании которых она прежде и не подозревала.

Здоровая любовь к себе

Для достижения мечты нужны не только хорошие амбиции. Нужно еще обладать здоровым самолюбием. Любовь к себе – это лучшее топливо для самовыражения. Умение адекватно оценивать собственные перспективы дорогого стоит. Только в этом случае мы способны понять, на что способны и в чем нуждаемся на самом деле.

Недопустимо терпеть абьюз ни в каком виде. Если вы страдаете рядом с кем-то, значит, это не ваш человек. Любые зависимые отношения забирают энергию, оставляя внутри только чувство пустоты и безнадежности. Иногда нужно много времени на то, чтобы это понять и, наконец, выйти из порочного круга.

Как определить хорошего психолога

Юлия убеждена в том, что наряду с физическим здоровьем, необходимо беречь и свое ментальное состояние. В противном случае можно очень быстро растратить себя в негативных переживаниях. Повседневная жизнь полна стрессов и переживаний, от них нужно уметь своевременно отгораживаться. Иногда возникает необходимость выговорить накопившиеся эмоции специально обученному человеку. Однозначно не должно быть такого, чтобы годами посещать психолога и при этом никак не сдвинуться с мертвой точки.

Если вы прикладываете усилия, а ситуация не меняется, значит, нужно посмотреть на нее с другого ракурса. Важно найти своего специалиста, близкого вам самим. Не надо ломать себя, через силу принимать какие-то решения. Просто прислушайтесь к внутреннему голосу: ваш ли это человек? Может ли взаимодействие с ним стать для вас комфортным и безопасным?

О принятии себя

Савичева подчеркивает мысль о том, что самое важное – это слушать собственное сердце. Если мы обращаемся к интуиции, то никогда не проигрываем, потому что учимся слышать и замечать имеющиеся индивидуальные потребности.

Только в этом случае в жизни многое будет получатся, появятся силы для преодоления трудностей. Принятие себя – не просто важный этап. Это то, что привлекает успех.

«Музыка – мое призвание»

Юлия говорит о том, что песни помогают ей пережить сложные моменты в жизни, создают почву под ногами там, где это необходимо. Музыка – это и вдохновение, и спасение, то, без чего невозможно жить, двигаться вперед. Определив свое призвание, все мы становимся увереннее в себе, начинаем раскрываться навстречу миру. К этому приходишь тогда, когда хочется выразить душу до дна, и ищешь средства, как это лучше сделать.

Песни Савичевой – яркие, цепляющие, по-настоящему берущие за душу. Слушая их, невозможно оставаться равнодушным. Юлия сама – невероятно искренний и целостный человек, который уверенно идет к реализации своих надежд и мечтаний, постоянно стремится к самосовершенствованию. Она хочет выразить собственные чувства через творчество, и у нее это получается.