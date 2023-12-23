Скандалы: Лукавый небоскреб

Фундамент элитного ЖК «THE FIVE» заливали при температуре минус 16 градусов

Московская стройка на 5-м Донском проезде, которую местные жители прозвали «долгостройкой», снова в центре внимания. Недавно они пожаловались журналистам, что фундамент под небоскреб строители заливали при температуре минус 16 градусов. Владельцы квартир записали видеообращение к Президенту России, пожаловавшись на многочисленные нарушения при возведении скандального здания.

В частности, в послании говорится: «Стройка ведется с нарушениями всех норм и правил. 1200 жителей района объявлены «несуществующими». В 2022 году застройщику прощены многомиллиардные долги и стройка была возобновлена после её остановки с 2019 года за нарушения. В результате строительства на 5-м Донском проезде разрушаются окружающие стройку дома. Осадки жилых зданий превышают максимально допустимое значение в 2 раза, по стенам поползли трещины. Во дворах уничтожаются деревья, кусты, газоны, тротуары, незаконно прокладываются инженерные сети. Застройщиком осуществляется выдавливание жителей микрорайона с места проживания. Мы готовы документально подтвердить все факты. У нас накоплены тома переписки с компетентными органами. Но Управа и Префектура бездействуют! Мы просим Вас вмешаться — остановить строительство и наказать всех виновных в строительном терроре!».

Какие ваши доказательства?

«Методы работы застройщика, являющегося убыточной организацией, не построившей за все время своего существования ни одного здания, не возвратившего многомиллиардные кредиты, которые ему фактически были «прощены» на основании мирового соглашения, заключённого с Промсвязьбанком, недопустимы!», — заявляет Татьяна Кольцова, член инициативной группы жителей 5-го Донского проезда Москвы.

Так, в октябре 2023 года, в одном из судебных решений по делу №А40-206361/23-17-1673, возбужденному на основании искового заявления Мосгосстройнадзора к подрядной организации застройщика ООО «НИИПРОМ», уже было зафиксировано, что осадки одного из жилых корпусов превысили максимально допустимое значение почти в 2 раза.

Специализированный застройщик «5Донской» (ИНН 7709414460), кредитуемый Промсвязьбанком, согласно публикуемой отчетности, имеет в штате одного единственного сотрудника – генерального директора Блажко М.Е. (ИНН 773418746555), являющегося фактическим банкротом, неоднократно привлекаемого по решениям арбитражных судов к субсидиарной ответственности (например, только по делу № А40-149868/2016 от 30.10.2023 размер субсидиарной ответственности этого гражданина составляет 440,78 млн. рублей, а общий размер субсидиарной ответственности Блажко М.Е. на настоящее время составляет 579,5 млн. рублей).

И вот, что удивляет, и должно бы насторожить надзорные органы. При строительстве так называемого «небоскреба», которое фактически длится уже восьмой год, но все ещё находится на стадии котлована, застройщиком постоянно сменяется генеральный подрядчик.

Генподрядчиков меняют как перчатки?

Деятельность предыдущего ген. подрядчика ООО «НИИПРОМ» (ИНН 7718874505) недавно была приостановлена судебным решением по делу №А40-206361/23-17-1673 от 15.11.2023,возбужденному на основании искового заявления Мосгосстройнадзора, на 2 месяца.

Вместе с тем, 08.11.2023 по исковому заявлению ИФНС России № 23 по городу Москве в отношении ООО «НИИПРОМ» возбуждено дело о банкротстве.

После расторжения застройщиком договора с ООО «НИИПРОМ», для строительства 75-тиэтажного здания с двумя подземными парковками, высотой 262 м. в качестве генерального подрядчика в ноябре 2023 г. привлечена,как указывается в публикуемой проектной декларации застройщика, организация, созданная в августе 2023 года, соответственно, не имеющая абсолютно никакого опыта в строительстве, — ООО «Текос констракшн» (ИНН 9727042828).

Похоже, никто из опытных подрядчиков работать с таким застройщиком уже не соглашается!При этом согласно данным, публикуемым в проектной декларации, финансовые показатели самого Специализированного застройщика «5Донской» на 01.10.2023 г. составили:

Размер чистой прибыли (убытков): — 44 156,00 тыс. рублей;

Размер кредиторской задолженности: 4 820 216,00 тыс. Рублей;

Размер дебиторской задолженности: 315 552,00 тыс. рублей.

А по состоянию на 01.01.2023 эти же показатели составляли:

Размер чистой прибыли (убытков): 139 426,00 тыс. рублей;

Размер кредиторской задолженности: 3 413 625,00 тыс. Рублей;

Размер дебиторской задолженности: 259 470,00 тыс. рублей

То есть за 9 месяцев работы застройщик, имея прибыль в 139,4 млн. рублей, ушёл в убыток 44,2 млн. рублей при нарастающей кредиторской задолженности более, чем в 1 млрд. рублей.

Подсчитали и не прослезились?

Однако у надзорных органов и у ПАО «Промсвязьбанк», финансирующего строительство на 5-м Донском проезде и кредитующего Специализированного застройщика «5Донской», почему-то не возникает вопроса: а на что же идут финансы при таких результатах, какое отношение к стройке жителей микрорайоне?

Как отметили москвичи в своем обращении к Президенту РФ, из-за строительства разрушается весь существующий жилой квартал – дома, дороги, тротуары, уничтожаются деревья, кусты, газоны.Так, в ноябре 2023 года с целью расширения транспортного полотна дороги, по которой на стройплощадку заезжает-выезжает строительная техника, был полностью демонтирован тротуар, являющийся единственной пешеходной дорогой со стороны остановки общественного транспорта, ведущей к жилым домам и Научно-практическому центру психиатрического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой. В результате,жители микрорайона и пациенты детской психиатрической больницы и другие посетители вынуждены теперь передвигаться по проезжей дороге, схема движения которой на данном участке, к тому же,имеет три изгиба под 90 градусов, т.е. имеет «мёртвые» зоны.

Из-за отсутствия тротуара и из-за «мёртвых» зон на дороге, по которой гоняет тяжелая техника со стройматериалами для «элитного небоскреба», возрастают риски несчастных случаев.

Жить в «окопах»?

До начала этой стройки жизнь 5-го Донского проезда была достаточно благоустроенной.Сейчас же, в связи с тем, что к строительному объекту, начиная с октября 2023 года, начали прокладывать инженерные сети, под окнами жилых домов на территории 5-го Донского проезда вл., 21, что называется, раскопано-перекопано, везде установлены временные ограждения, спилены многие многолетние деревья и кустарники, уничтожены ценные ели, высотой с 5-тиэтажный дом.

При этом, согласно данным Объединения административно-технических инспекций города Москвы, являющегося государственным контролирующим органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по оформлению и выдаче ордеров на право производства земляных работ:«по адресам:5-й Донской проезд, д. 21, корпуса 8,9,11,12,13 работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, с разрытием траншей ведутся без ордера». То есть незаконно!

Следует пояснить, что производство работ без надлежаще оформленного разрешения (ордера) является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность по ст. 8.18.КоАП г. Москвы.

Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве № 299-ПП, утв. Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015, установлен запрет на проведение работ без надлежаще оформленного ордера.

В связи с этим Административно-технической инспекцией по Южному и Юго-Западному административным округам г. Москвы, как указано в соответствующих письмах в адрес жителей 5-го Донского пр.,«ответственной организации выданы предписания на устранение выявленных нарушений, в местах ведения земляных работ без ордера» (цитата из письма ОАТИ г. Москвы от 30.11.2023 № 01-21-Э-1651/23-10).

Казалось бы, местные органы власти должны были бы незамедлительно остановить такие работы, обязать нарушителей устранить последствия и результаты работ. Однако несмотря на то,что контролирующим государственным органом установлена незаконность проводимых работ по прокладке инженерных сетей, такие работы не остановлены и продолжаются с 11 октября 2023 г. по настоящее время.

В Багдаде все спокойно?

При этом жители получают на свои обращения от местной префектуры благодушные официальные письма: «работы по указанным адресам ведутся на основании ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов, выданного Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ)».

И это при том, что ОАТИ, как было сказано выше, официально сообщало, что«по адресам: 5-й Донской проезд, д. 21, корпуса 8, 9, 11, 12, 13 работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, с разрытием траншей ведутся без ордера»…

Неслучайно, жители микрорайона в своем обращении к главе государства заявили, что «Управа и Префектура бездействуют».

Судя по всему, пора подключаться компетентным органам, чтобы выяснить, почему так противоречат официальным ответам ОАТИ г.Москвы официальные ответы Префектуры ЮАО и Управы Донского района г. Москвы, и кто из чиновников в этом виноват?

А тем временем не только придомовые территории в московском жилом квартале на 5-м Донском проезде превращены в территорию с окопами, рвами и котлованами, как будто на этой территории проводятся боевые действия.Разрушаются и квартиры в соседнем со стройкой многоквартирном доме, выкупленные в ипотеку аффилированной с застройщиком фирмой– ООО «Арго»(ИНН 9729299272).

«В ноябре я увидел, как в квартире №1 на первом этаже моего дома полностью снесены внутренние капитальные стены и перегородки,-свидетельствует Леонид Наволокин, проживающий в том же жилом многоквартирном доме. – Тем самым объединены жилые помещения с нежилыми -кухней, туалетом, ванной, коридором, вскрыты полы с демонтажом ленточного фундамента дома. К заявленному имеются все фотоподтверждения».

От Леонида Наволокина направлено заявление в Мосжилинспекцию и подан иск в суд о фактах разрушения несущих конструкций, приведения в аварийное состояние инженерного оборудования, включая газовое, в квартире жилого дома, находящейся в собственности у аффилированных с застройщиком лиц и в залоге у ПАО «Промсвязьбанк» на основании договора ипотеки недвижимого имущества.

Что же касается самого строительного объекта, окруженного жилыми многоквартирными домами, то их жители являются очевидцами, как строительство ЖК «The Five» ведётся с грубыми нарушениями. Так, по свидетельству жителей, снимавших строительный процесс на видео, вечером 7 декабря 2023 года строители заливали цементным раствором подготовленную армированную площадь под фундамент жилого дома,и залили ее не полностью, а только 1/3 части площади фундамента, причем при температуре минус -16° — на мёрзлый заснеженный ледяной грунт. Это одно и тоже, что набрать в ведро воды и вылить на улицу в мороз.

Лукавый небоскреб?

Сегодня в интернете развернули широкую рекламу продаж будущих квартир в небоскребе ЖК «The Five» на 5-м Донском проезде.

Необходимо отметить, что рекламщики, чтобы дистанцироваться от скандалов, которые постоянно сотрясают 5-й Донской, и для привлечения инвесторов, придумали «гениальный» маркетинговый ход: в рекламе адрес обозначается, как «Небоскреб на Ленинском проспекте». И звучит привлекательнее, и негативная информация об объекте в интернете не сразу всплывает.

Но, хочется спросить у маркетологов, правомочно ли название «небоскреб на Ленинском» для объекта, строящегося в отдаленном от проспекта месте — на 5-м Донском проезде? В имеющемся официальном заключении эксперта-оценщика №Н-11(10)/2023 от 03.10.2023дано описание района дислокации небоскреба в целях сравнения стоимости квартир в аналогичных ЖК. И там четко сказано, что местоположение ЖК дистанционно не относится к Ленинскому проспекту, а относится к некой промзоне — «треугольнику», верхняя точка которого находится на ул. Вавилова–здесь овощебазы и таксопарк, далее Канатчиковский проспект, затем Третье транспортное кольцо, линия МЦК, гаражи, за которыми Загородное шоссе, Севастопольский проспект. Ленинский проспект в заключении эксперта не упомянут.

Таким образом, по мнению юриста Сергея Веретенникова, реклама ЖК «The Five» о нахождении на Ленинском проспекте является, как минимум, недостоверной, вводящей в заблуждение инвесторов и, в первую очередь, долевых участников строительства.

К тому же в рекламе не упоминается, что в эти самые «элитные» окна будут заглядывать высоченные трубы дымящей по соседству гигантской ТЭЦ. А под самым боком у небоскреба – промзона и три многополосных шоссе, в пробках которых еще придется постоять. Как говорят англичане в подобных случаях: «No comment».

Олег Добров